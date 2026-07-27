Tragedia en la Línea B de subte: un hombre fue arrollado por una formación La víctima tenía 60 años. Ante el incidente, se realizó de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y la evacuación del lugar, y el servicio se encuentra interrumpido. Por Agregar C5N en









La estación Malabia fue evacuada tras el incidente.

Un hombre falleció en la mañana de este lunes tras ser arrollado por una formación en la estación Malabia de la Línea B de subte. Ante el incidente, se realizó de forma inmediata el corte del suministro eléctrico y la evacuación del lugar, y el servicio se encuentra interrumpido.

De acuerdo a la información, se halló a un "masculino de cúbito ventral debajo de la formación, aparentemente sin vida" y, en medio del trabajo de personal de Bomberos, Policía y del SAME, se confirmó el deceso del hombre.

Los profesionales médicos constataron que la víctima era un hombre de 60 años y que su fallecimiento fue a las 11:25.

La empresa EMOVA, que opera y gestiona el servicio de la Red de Subte de Buenos Aires, activó todos los procedimientos previstos para este tipo de situaciones y comunicó que su personal, junto con los organismos externos competentes, se encuentra trabajando en el sitio del incidente.

Mientras tanto, el área de la estación Malabia quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollan las pericias correspondientes y se avanza con la investigación judicial. Las cámaras de seguridad y los testimonios de personas presentes serán clave para reconstruir las circunstancias del hecho.

Cómo es el protocolo de Emova ante un arrollamiento en el subte Frente a situaciones de arrollamiento en las vías del subte, Emova activa un protocolo de seguridad operacional que establece la interrupción inmediata del servicio en el tramo afectado. Una de las primeras medidas consiste en cortar el suministro eléctrico, lo que permite garantizar la seguridad tanto del personal como de los pasajeros y de los equipos de emergencia que intervienen. Además, el protocolo prevé la evacuación ordenada de la estación antes del ingreso de los servicios externos, como el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), la Policía y los Bomberos. De este modo, se facilita el acceso rápido de los equipos especializados para asistir a la persona involucrada y realizar las tareas correspondientes en el menor tiempo posible.