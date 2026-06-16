Mundial 2026, en vivo: debuta la Argentina, juega Francia y Haaland hace su presentación en la Copa del Mundo

Leo Balerdi habló por primera vez tras quedar afuera del Mundial por lesión: “Fue muy duro”
El futbolista tuvo que ser reemplazado por Marcos Senesi tras sufrir un desgarro en el sóleo en la pierna derecha y utilizó sus redes para explicar cómo se sintió: “No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”.
El plantel le envió una foto con una bandera que reza: “Leo estamos todos con vos”. Por eso, escribió: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca”.
“Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial”, concluyó.