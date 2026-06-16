EN VIVO

Minuto a minuto

Mundial 2026, en vivo: debuta la Argentina, juega Francia y Haaland hace su presentación en la Copa del Mundo

La Copa del Mundo continúa este martes con tres partidos correspondientes a los grupos I y J. El campeón del mundo enfrentará a Argelia en Kansas City, mientras que el subcampeón chocará con Senegal en Nueva York. Noruega, en tanto, chocará con Irak.

- 16 de junio 2026 - 11:39
Mundial 2026

Mundial 2026, minuto a minuto: debuta la Argentina, juega Francia y Haaland juega su primer mundial

EN VIVO

La Copa del Mundo 2026 continúa este martes con tres encuentros correspondientes al inicio de los grupos I y J, donde el principal atractivo estará en el debut de dos de las selecciones que animaron la última final en Qatar 2022: la Argentina, vigente campeona del mundo, y Francia, subcampeona.

La jornada comenzará a las 16 con el choque entre Francia y Senegal por el Grupo I. El seleccionado encabezado por Kylian Mbappé buscará arrancar con el pie derecho en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford.

Más tarde, desde las 19, Irak y Noruega se enfrentarán en el Boston Stadium, en la ciudad de Boston, en uno de los encuentros más atractivos de la jornada por la presencia de Erling Haaland, quien disputará su primer Mundial tras la clasificación del conjunto escandinavo después de 28 años de ausencia en la máxima cita del fútbol.

El cierre de la jornada tendrá como gran atractivo la presentación de la Selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni iniciará la defensa del título frente a Argelia desde las 22 en el Kansas City Stadium, en Kansas City. Con Lionel Messi al frente, la Albiceleste buscará dar el primer paso hacia el objetivo de conquistar su cuarta estrella mundialista.

Seguí en esta cobertura minuto a minuto todas las novedades de la jornada: resultados, goles, formaciones, estadísticas, declaraciones y las principales noticias de cada uno de los partidos del día.

Live Blog Post

Leo Balerdi habló por primera vez tras quedar afuera del Mundial por lesión: “Fue muy duro”

El futbolista tuvo que ser reemplazado por Marcos Senesi tras sufrir un desgarro en el sóleo en la pierna derecha y utilizó sus redes para explicar cómo se sintió: “No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”.

Embed - Leo Balerdi on Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina. "
View this post on Instagram

El plantel le envió una foto con una bandera que reza: “Leo estamos todos con vos”. Por eso, escribió: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca”.

“Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial”, concluyó.

Live Blog Post

Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: cómo formará el rival

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Argelia vs Países Bajos
Live Blog Post

Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026: cómo formará la Selección

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Messi estatua

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura. DT: Vladimir Petkovic.

Live Blog Post

A qué hora juega Argentina vs. Argelia, en el debut del Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

El encuentro será a las 22 (horario argentina) y el árbitro será Szymon Marciniak. Se tratará del segundo duelo que disputen ambos equipos ya que el único antecedente es el amistoso jugado en junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona, España, que terminó con victoria de la Albiceleste por 4 a 3.

Lionel Messi

El encuentro podrá ser visto por las señales de televisión abierta de Telefe, TV Pública y las señales de cable de TyC Sports y DSports. Además podrá seguirse por las plataformas de DGO, ESPN por el Plan Premium de Disney +, Paramount y Flow.

Live Blog Post

El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

Argentina ya tiene definido su primer compromiso en el Mundial 2026, donde comenzará su participación frente a Argelia en un encuentro que despierta interés por el escaso historial entre ambos equipos. El debut será una prueba especial dentro de un grupo que también integran Austria y Jordania.

Argelia Argentina

El único enfrentamiento entre Argentina y Argelia ocurrió en 2007, en el Camp Nou de Barcelona, durante un amistoso preparatorio para la Copa América. En aquella oportunidad, el equipo conducido por Alfio Basile se impuso por 4 a 3 en un encuentro cambiante y con varias emociones.

La Albiceleste logró revertir momentos adversos dentro del desarrollo del juego, con una destacada actuación de Lionel Messi, autor de dos goles. Carlos Tevez y Esteban Cambiasso completaron el marcador para el conjunto nacional.

Live Blog Post

El posteo de Lionel Messi a horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

El capitán del equipo publicó un dump de fotos en las prácticas previas al primer partido del equipo que será frente a Argelia el martes a las 22. Además, subió historias de Instagram y escribió: "Juntos".

Embed - Leo Messi on Instagram
View this post on Instagram

Si bien Lionel Messi no definió el equipo, se sabe que el rosarino jugará desde el arranque. Será el primer partido tras haber sido campeones en el Mundial de Qatar 2022 vs. Francia.

Live Blog Post

Tensión en Nueva York: hinchas argentinos y argelinos terminaron a las piñas antes del debut en el Mundial

La antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se vio empañada por un preocupante episodio de violencia en los Estados Unidos. A pocas horas del partido frente a Argelia, se registraron fuertes enfrentamientos entre hinchas de ambos países en pleno Times Square, Nueva York, una de las zonas más emblemáticas y concurridas de Manhattan.

Embed

El material audiovisual que circula en las plataformas digitales muestra momentos de alta tensión que incluyen corridas, insultos, empujones y peleas de puños en medio de la multitud. Mientras grupos de hinchas argentinos y argelinos se enfrentaban violentamente, se puede observar a otros peatones y turistas intentar alejarse rápidamente del lugar para resguardarse.

Live Blog Post

Las dudas de Scaloni para el debut de Argentina en el mundial

A horas del debut ante Argelia, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, mantiene algunas incógnitas en la formación titular. La principal novedad es que Cristian Romero dejó atrás las molestias físicas y será de la partida en la zaga central.

En el lateral izquierdo, la evolución de Nicolás Tagliafico, afectado por una molestia muscular, genera dudas sobre su presencia desde el arranque.

Otra incógnita está en el ataque: aunque Lautaro Martínez aparece con ventaja para ser el centrodelantero, Julián Álvarez continúa recuperándose de un esguince de tobillo y podría sumar minutos desde el banco.

scaloni conferencia texas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quién es Vozinha¡

El nuevo Tim Payne: quién es Vozinha, el arquero del Mundial 2026 que subió más de 7 millones de seguidores en un día

Será la primera jornada del Grupo J que también integran Austria y Jordania.

Cómo ver Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026 por TV y streaming