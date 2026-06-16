Mundial 2026, en vivo: debuta la Argentina, juega Francia y Haaland hace su presentación en la Copa del Mundo

Live Blog Post

Leo Balerdi habló por primera vez tras quedar afuera del Mundial por lesión: “Fue muy duro”

El futbolista tuvo que ser reemplazado por Marcos Senesi tras sufrir un desgarro en el sóleo en la pierna derecha y utilizó sus redes para explicar cómo se sintió: “No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar”.

Embed - Leo Balerdi on Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina. " View this post on Instagram

El plantel le envió una foto con una bandera que reza: “Leo estamos todos con vos”. Por eso, escribió: “Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca”.

“Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial”, concluyó.