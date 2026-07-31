31 de julio de 2026 Inicio
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Sobrevivió a un terremoto en Haití, fue adoptado y hoy es la joya de Vélez: la historia de "Kiki" Ramos,

Stephen Ramos, nacido en Puerto Príncipe, superó una infancia marcada por la tragedia para convertirse en el primer haitiano en vestir la celeste y blanca. Goleador de las inferiores del Fortín, ya brilla bajo las órdenes de Diego Placente de cara al Mundial de Qatar de la Sub 17.

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Stephen Kiki Ramos tiene 17 años: nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe.

Stephen "Kiki" Ramos tiene 17 años: nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe.

@Argentina

Stephen Ramos, más conocido como "Kiki", se ha convertido en el nombre propio de la Selección Argentina Sub-17 tras marcar su primer gol en un amistoso contra Ecuador. A sus 17 años, este joven delantero de Vélez Sársfield está viviendo un presente de ensueño, consolidándose como una de las promesas más grandes del fútbol juvenil argentino. Su historia, sin embargo, comienza muy lejos del predio de Ezeiza, en una realidad marcada por la superación y un destino que lo trajo al Cono Sur.

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Kiki Ramos es uno de los titulares de la Sub 17 de Diego Placente.

Kiki Ramos es uno de los titulares de la Sub 17 de Diego Placente.

Nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la vida de Kiki dio un giro drástico cuando era apenas un bebé. Tras sobrevivir al devastador terremoto que azotó a Haití, fue adoptado por una familia argentina a los ocho meses de edad. Este vínculo no solo le brindó un nuevo hogar en Buenos Aires, sino que también lo convirtió en un hecho inédito para el deporte local: es el primer futbolista nacido en Haití en ser convocado por la AFA para representar a cualquier categoría de la Selección nacional.

Sus primeros pasos con la pelota se dieron en las plazas de su barrio porteño junto a su madre, recuerdos que atesora desde que tenía apenas dos años. El apodo "Kiki" surgió de su propia infancia, ya que de pequeño repetía constantemente ese sonido. A los 6 años, un vecino hincha de Vélez lo llevó a probarse al club de Liniers, marcando el inicio de un extenso camino en las divisiones infantiles y juveniles del Fortín, club al que hoy considera su segundo hogar.

Kiki es una de las joyitas de

Kiki es una de las joyitas de "La Fávrica", las Inferiores de Vélez.

En la actualidad, Ramos brilla en la Sexta División de Vélez, donde acumula 12 goles en el torneo de Inferiores, incluyendo una actuación consagratoria con cuatro tantos en un solo partido frente a Atlético Rafaela. A pesar de haber sufrido una serie de lesiones en 2025 que frenaron su desarrollo, en 2026 recuperó su nivel explosivo, destacándose por su velocidad y potencia física. Estas características lo llevaron a ser comparado con figuras internacionales como Vinicius Jr. debido a su desequilibrio en el duelo uno contra uno.

El llamado de Diego Placente para la preselección Sub-17 fue la recompensa a su resiliencia. Kiki recibió la noticia de su convocatoria mediante un mensaje de su preparador físico mientras estaba en una clase de matemáticas virtual, momento que interrumpió para correr a abrazar a sus padres. Tras debutar oficialmente el pasado martes, el jueves anotó su primer tanto con la Albiceleste en el estadio de Atlanta, un hito que describió como un orgullo inmenso mientras pelea por un lugar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar.

Más allá de lo deportivo, Ramos aprovecha cada oportunidad para reafirmar su identidad y su amor por el país que lo recibió. Ante las críticas hacia la sociedad argentina, el delantero es tajante y aseguró que "nunca se sintió discriminado ni distinto a los demás", calificando a la Argentina como un "país hermoso". Aunque desde el país caribeño siguen con atención su evolución, su elección deportiva está definida: representar a la Argentina es el sueño que persiguió desde muy chico y que hoy se hace realidad.

Así juega Kiki Ramos, la joya de Vélez que sueña con jugar en la Selección argentina

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