El desconcertante video de Javier Milei por el 25 de Mayo junto a Manuel Belgrano en estética Lego El mandatario publicó en sus redes sociales un material creado con Inteligencia Artificial en el que se lo ve compartiendo el balcón de la Casa Rosada con su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el creador de la bandera. Por Agregar C5N en









Javier Milei junto a su hermana Karina y Manuel Belgrano, en estética Lego por el 25 de Mayo. Instagram @javiermilei

El presidente Javier Milei publicó un desconcertante video realizado con Inteligencia Artificial en estética Lego que imagina la visita de Manuel Belgrano al presente en ocasión del 126.° aniversario de la Revolución de Mayo. "Siguiendo el camino de nuestros próceres", asegura el material.

El mandatario compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, con el texto "VIVA LA PATRIA...!!! VLLC!". Allí se ve al creador de la bandera en versión de los famosos juguetes encastrables daneses, quien viaja en el tiempo (¡aparece el DeLorean de Volver al futuro!) tras preguntarse "cómo se verá la Argentina en el futuro" mientras suena la Marcha de San Lorenzo.

Belgrano aparece entonces en una Plaza de Mayo atiborrada por una multitud con banderas y carteles de "Viva la libertad", que celebra con algarabía a Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, quienes saludan desde el balcón de Casa Rosada.

Luego, el también vocal de la Primera Junta creada el 25 de mayo de 1810 sube al balcón junto al Presidente. "Siguiendo el camino de nuestros próceres. Feliz 25 de Mayo a todos los argentinos", concluye el video.

El video de Javier Milei por el 25 de Mayo El Presidente publicó el material este lunes en su cuenta personal de Instagram. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)