Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo La Justicia decidió remitirla a una dependencia policía en Río de Janeiro luego de emitir la orden de detención.







Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas.

La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil por realizar gestos racistas, fue trasladada este viernes a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro.

La situación de Páez, quien al momento de recibir la denuncia se encontraba de vacaciones en la ciudad costera, se complicó a partir de la decisión de un fiscal, que sugirió trasladarla a cárcel común era un castigo más ejemplar porque la tobillera electrónica con la que estaba en su departamento "era poco".

Los abogados están trabajando para revertir la situación y lograr una prisión domiciliaria para la influencer. El delito, caratulado como "injuria racial" para la Justicia de Brasil, tiene una pena de 2 a 5 años.

Páez fue detenida tras un episodio que ocurrió el pasado 14 de enero, mientras estaba de vacaciones en Brasil con sus amigas. Tras discutir con los empleados de un bar por la cuenta que les cobraron, la joven realizó gestos ofensivos que simulaban los movimientos de un mono: quedó imputada por injuria racial y se le colocó una tobillera electrónica.

Ante la resolución judicial, Páez difundió un descargo a través de TikTok donde manifestó su temor ante el inminente traslado a un centro penitenciario. "Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando", denunció la letrada en el registro audiovisual. La acusada cuestionó con firmeza el fundamento del fallo, argumentando que cumplió estrictamente con las exigencias del proceso legal. "Hay una orden de prisión preventiva para mí por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno", afirmó para rebatir la justificación del riesgo de evasión.