21 de marzo de 2026 Inicio
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Habló la mujer agredida por un policía en una comisaría: "Voy a ir hasta las últimas consecuencias"

La comerciante se acercó al destacamento para hacer una denuncia por un conflicto en su local, pero un oficial se la denegó y la agredió para que se retirara del lugar. "Me tiró dos trompadas y no me pudo pegar", relató la víctima.

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Así fue la agresión en una comisaría de Mar del Plata. 

Captura de video

Una mujer fue agredida por un policía en una comisaría de Mar del Plata cuando intentaba denunciar una estafa relacionada con su local: el subteniente que la atendió minimizó el reclamo, no quiso tomarle la denuncia y, finalmente, la insultó y agredió para que se retirara del lugar. "Voy a ir hasta las últimas consecuencias", anticipó la víctima.

La zona donde vive lal familia.
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Teresa Lissalt del Pilar dialogó con Lucila Entín y el equipo de La Voz de la Calle por C5N y describió por qué se acercó a la comisaría 16ª. "Yo soy artesana, tengo derecho de autoría. Habían robado las fotos de mis espejos y los publicaban desde Marketplace", expresó. El oficial le indicó que no era factible hacer la denuncia y, ante la insistencia de la mujer, propinó insultos y luego la agredió físicamente en un intento de echarla.

La situación se desbordó cuando el oficial reaccionó de forma grosera ante la insistencia de la denunciante. Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto del ataque físico, una prueba que resultó clave para que las autoridades tomaran cartas en el asunto y apartaran al agresor de su cargo.

"Me tiró dos trompadas y no me pudo pegar", aclaró Teresa, quien aseguró que irá "hasta las últimas consecuencias" contra el oficial que la agredió físicamente, quien ya antes había propinado un claro insulto contra la comerciante. "Es violencia de género agravada por el uniforme", aseveró la víctima.

El periodista Fernando Tocho, integrante del panel, dio detalles sobre la situación del policía hoy: "Es subteniente y cumplía un rol administrativo. Fue desafectado como primera sanción y va camino a ser exonerado", confirmó. "Este hombre no puede vestir más este uniforme", coincidió Teresa.

La víctima señaló que ya realizó la denuncia penal y que tuvo que pasar por una revisión forense: "Tengo lesiones en la muñeca, en el codo, en la pierna. Me cerró la puerta encima de mi cuerpo". Además, reclamó que fue amenazada por allegados al policía. "Ya empecé a recibir mensajes de Facebook", cerró.

El video del ataque en la seccional

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"Tenés que denunciar el perfil de Facebook. Por el momento no les robaron nada", lanzó el policía desde el escritorio. La mujer cuestionó la respuesta y argumentó que el engaño afectaba la reputación de su vidriería familiar. La discusión creció hasta que el efectivo perdió el control por completo.

"¡Andá a lavarte el orto!", gritó el agente bonaerense antes de levantarse para enfrentar a la denunciante. El hombre la empujó hacia la salida mientras ella intentaba filmar la secuencia con su celular. "¡Me pegó, me pegó!", exclamó la víctima mientras llamaba a su marido. El forcejeo derivó en que el agresor se escondiera dentro de una oficina.

Teresa confirmó que llevará el caso ante la Justicia con el patrocinio de un abogado. "En esa misma línea, la denunciante afirmó que buscará la desafectación del agente: "Este hombre no puede vestir más este uniforme", sentenció.

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