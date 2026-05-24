24 de mayo de 2026 Inicio
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Indignación en Escobar: murió una beba intoxicada y la Justicia investiga a los padres por negligencia

Nahiara Jazmín Da Silva, de cinco meses, murió tras permanecer internada en San Fernando. La causa derivó en la imputación de sus padres por homicidio agravado y en la detención de la abuela, acusada de abandono de persona.

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Los padres de la beba de cinco meses quedaron imputados.

Los padres de la beba de cinco meses quedaron imputados.

Una beba de cinco meses falleció tras permanecer internada en un hospital de San Fernando por intoxicación. La Justicia inició una investigación contra a los padres por negligencia y la causa derivó en su imputación por el delito de homicidio agravado y en la detención de la abuela, acusada de abandono de persona.

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Nahiara Jazmín Da Silva, de cinco meses, falleció en el Hospital Erill de Escobar por una dificultad respiratoria tras varias semanas de internación. De acuerdo a los testimonios de allegados a la familia y a la denuncia de una vecina ante la Ayudantía Fiscal de Maquinista Savio, se ordenó el allanamiento de urgencia en la vivienda familiar el pasado 13 de abril.

Tras el operativo, la Justicia ordenó la internación de la beba luego de una evaluación médica que reveló su delicado estado de salud. Por su parte, la abuela de Nahiara, Elena Rosa Da Silva de 64 años, se presentó ante las autoridades para denunciar que su nuera “no la cuidaba” y luego de la muerte de la beba, aseguró que la nena “ya tenía cocaína en sangre” cuando nació.

Escobar

La causa que inicialmente fue caratulada como “abandono de persona”, se agravó con el avance de la investigación. Tal es así que luego de la recopilación de pruebas, el 21 de mayo, la UFI y J N°4 de Escobar dispuso allanamientos en Maquinista Savio e Ingeniero Maschwitz para detener a los padres de la víctima, Micaela Jackeline Benítez de 30 años y Diego Emanuel Da Silva de 34.

Según confirmaron las fuentes judiciales y policiales del caso, Benítez fue acusada de “homicidio agravado por el vínculo cometido con dolo eventual”, mientras que Da Silva quedó imputado por “homicidio agravado por el vínculo en comisión por omisión con dolo eventual”. Mientras que la abuela de la menor también quedó detenida, acusada de “abandono de persona agravado por el resultado muerte”.

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