Buscan a una joven argentina de 23 años en Chile: alertó que "había personas siguiéndola" y desapareció Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, su familia tuvo contacto con ella por última vez el pasado 20 de mayo en la ciudad chilena Pichilemu. A partir de ese momento dejó de responder mensajes y videollamadas. Por Agregar C5N en









Su familia no tiene noticias desde el pasado 20 de mayo.

Una joven argentina despareció el pasado 20 de mayo en la ciudad de Pichilemu, Chile. Se trata de Lourdes Rosario Brizuela, de 23 años quien había viajado desde Salta al país vecino el año pasado y residía en la zona de Punta de Lobos. Su familia comenzó a buscarla después de que ella les alertó sobre que "había personas persiguiéndola" y dejó de responder mensajes.

La noticia de su desaparición comenzó a circular en redes sociales y en portales de noticias después de que la Fundación Volviendo a Casa difundiera el caso. La joven de 23 años viajó a Chile desde Salta el año pasado y se comenzó a vivir en la zona de Punta Lobos, ubicada en las afueras de Pichilemu.

Lourdes Rosario Brizuela flyer Flyer compartido en redes sociales.

Sin embargo, días previos al 20 de mayo Lourdes Rosario Brizuela le comentó a su familia que "había personas persiguiéndola" y temía que le pase algo. Al dejar de responder mensajes y videollamadas, su familia realizó la denuncia y la Fundación Volviendo a Casa le dio visibilidad lo que terminó alertando a las autoridades internacionales.

Además compartieron datos sobre Lourdes para poder identificarla, tiene el cabello castaño claro, ondulado y hasta los hombros, es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metro, sus ojos son de color marrón claro.

También tiene una quemadura en la mano izquierda, un lunar marrón grande en el pecho y tatuajes de una luna y dos astronautas en su pierna izquierda. Ante cualquier información piden comunicarse al +549387457-0296 o al 911.