Misterio resuelto en Chubut: identificaron el cuerpo que apareció en los acantilados de Caras Talladas El cadáver apareció atado de pies y manos con una soga, envuelto en una frazada y con un fuerte golpe en la cabeza. Se trata de un hombre de 38 años, oriundo de Villa Regina, provincia de Río Negro. Por







El cuerpo apareció durante la tarde noche del martes con signos de violencia. Captura Google Maps

Se confirmó la identidad del cuerpo que apareció en los acantilados de Caras Talladas, en Playa Magagna, provincia de Chubut. El cadáver apareció envuelto en una frazada, atado de pies y manos con una soga y con un fuerte golpe en la cabeza.

Según la investigación, se trata de un hombre de 38 años oriundo de Villa Regina, Río Negro, que tenía antecedentes por venta de estupefacientes.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló sobre el caso y señaló que el sujeto "había participado de una pelea con un delincuente muy conocido de Puerto Madryn".

La primera información que circuló en medios, las autoridades explicaron que el cuerpo fue encontrado por un grupo de personas que pasaba por el lugar, conocido como "Cara Talladas" en Playa Magagna ubicado cerca de Rawson.

Ellos dieron aviso a la policía local, quienes establecieron un gran operativo con Bomberos para poder recuperar el cuerpo, que se encontraba en una zona de difícil acceso. Allí se lograron ubicar al cadáver, que se encontraba tapado con una frazada de polar, maniatado de pies y manos con una soga.

Según informaron medios locales, Mauricio Zabala, el subjefe de la Policía de Chubut, contó en un principio que el hombre tendría, entre 30 y 40 años.