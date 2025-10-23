23 de octubre de 2025 Inicio
Desesperada búsqueda de una adolescente en Laferrere: la menor nunca volvió del colegio

La joven Alma Milagros Malagreta fue vista por última vez el lunes 20 y su familia realizó una modificación en Ruta 21 para pedir avances en la Justicia.

Una joven es intensamente buscada en Laferrere.

Una joven es intensamente buscada en Laferrere.

La joven Alma Milagros Malagreca tiene 15 años y está desaparecida desde el lunes 20 de octubre en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. La última vez que fue vista fue a la salida del colegio al que asiste, pero luego no regresó a su casa, según denunció su familia.

El cuerpo apareció durante la tarde noche del martes con signos de violencia. 
Desde la organización Desaparecida.org informaron que la menor vestía un pantalón negro, una remera blanca y llevaba una mochila de Boca al momento de la desaparición. Su familia y allegados comenzaron una intensa búsqueda en distintos puntos del partido.

La investigación está a cargo de la DDI de Buenos Aires, la que realiza operativos en puntos del conurbano bonaerense. Su hermana Iara Aylén difundió un mensaje pidieron colaboración y el padre, previamente había indicado que sospechan de un joven de 23 años con quien la menor tendría una relación amorosa.

“Se sospecha que mi hermana se fue con un chico. Desde el 20/10 a las 12:20 del mediodía saliendo del colegio en Gregorio de Laferrere. Fueron buscados por todo Laferrere, por favor si saben dónde pueden estar o si la ven avisen. Yo soy la hermana mayor, el nombre es Alma Milagros Malagreca. Avisen a cualquier familiar por cualquier dato. Dale Alma, ya se vino la noche, volvé a casa”, concluyó.

En las últimas horas, Matías, el padre, habló con TN: "Me llamaron de la Comisaría 1 Sur de Laferrere y me dijeron que tenían el paradero, un lugar para ir a buscarla en el kilómetro 38 en dos domicilios. Que me venían a buscar acá para llevarme".

Luego contó cómo se dio todo: "Ella estaba queriendo conocerse con un muchacho de 23 años y nosotros se lo prohibimos. Hace 15 días se rateó y la encontraron en una casa de Don Juan con él. Una casa que es de la abuela de él. El móvil de la Comisaria apareció y la encontraron, pero esto pasó el lunes al mediodía".

"El miedo es que está pasando y tantos huevos tiene el pendejo de 23 años para no salir y hablar con el padre. Cuando me enteré esto, le dije que era un violín y me dijo que no nos faltemos el respeto porque yo soy policía. Le dije que si era policía que tenga huevos y me cortó el teléfono. Espero que el pibe este recapacite y se entreguen los dos. Si es una historieta de amor que se entreguen", sumó.

Por último, indicó que "la Justicia está actuando. Hoy salía un pedido de captura. Es lo que estoy esperando. Para mí es delito porque mi hija tiene 15 años, no es mayor. Esperemos que no pase a mayores. Nadie lo va a lastimar al hombre, nadie le va a hacer nada. Que se entreguen los dos y vengan a solucionar este problema".

