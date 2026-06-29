Misterio en las Cataratas: encontraron pertenencias de un turista en la Garganta del Diablo Personal de Parques Nacionales se toparon con zapatillas, documentos, un celular y hasta una carta. Intentan determinar si se trató de un suicidio. Por Agregar C5N en









El hombre de 31 años desaparecido es un turista oriundo de Buenos Aires.

En las últimas horas la incertidumbre se sembró en el Parque Nacional Iguazú: personal de Parques Nacionales encontró pertenencias de un turista sobre la pasarela de la Garganta del Diablo. Rápidamente se activó un amplio operativo para intentar establecer su paradero.

Según la información oficial, en el lugar las autoridades identificaron un teléfono celular marca Motorola, el DNI, dinero en efectivo, prendas de vestir, anteojos y una carta deteriorada por el agua.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el turista había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado y que estaba en la ciudad desde el 25 de junio, donde estaba alojado en un hotel de Puerto Iguazú, en el centro de la ciudad.

De acuerdo a lo que se halló en el lugar efectivos policiales y peritos de la Policía Científica confirmaron que el el hombre desaparecido es Mariano Ariel Sierra, de 31 años, con domiciliado en Cañuelas, localidad de la provincia Buenos Aires. También, 40 mil pesos en efectivo, anteojos, una campera, una remera, medias y el manuscrito, aparentemente escrito en inglés.

Noticia en desarrollo.-

La Policía local encontró documentos, zapatillas y pertenencias del turista