Tiroteo en un centro juvenil de Alemania: hay al menos cinco muertos y varios heridos El hecho se registró en la ciudad de Stade. Tras un gran despliegue policial se logró detener al presunto tirador y a otro sospechoso. “Ya no existe peligro para la población”, explicó la Policía local. Por Agregar C5N en









La Policía aseguró que las personas fallecidas son "todas adultas".

Al menos cinco personas murieron y otras resultaron heridas por un tiroteo ocurrido en un centro juvenil en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania. La Policía local confirmó que por el caso hay dos personas detenidas.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte contingente en la zona y detallaron que las víctimas fatales son todos adultos. Al mismo tiempo, sobre las detenciones indicaron que uno de ellos es el presunto tirador mientras que el otro es un sospechoso.

Por otra parte, las autoridades explicaron que la investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos “continúan”, aunque aclararon que ya no existe “peligro para la población”.

“Se produjeron homicidios con múltiples víctimas en una instalación de bienestar juvenil”, informó la policía de Stade y explicaron que además de las víctimas fatales, otras personas sufrieron heridas de diversa gravedad.

#Mundo Un tiroteo registrado en el norte de Alemania dejó cinco personas muertas, según informaron las autoridades.



La policía confirmó la captura de dos personas, entre ellas el presunto responsable del ataque. Por ahora, no se ha precisado el número de heridos ni el… pic.twitter.com/aZ5lcwPHK6 — Vanguardia (@vanguardiacom) June 29, 2026 Tiroteo en Alemania: buscan determinar las causas del hecho Si bien aún no está claro si el incidente ocurrió dentro de un centro juvenil o en sus inmediaciones, según informan medios locales como Bild y NTV, solo se detalló que habría ocurrido a la 13.15 hora local (8.15 de Argentina). Las autoridades pidieron a la población que evite la zona de Dankerstrasse, donde tuvo lugar el incidente.