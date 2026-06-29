29 de junio de 2026 Inicio
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Tiroteo en un centro juvenil de Alemania: hay al menos cinco muertos y varios heridos

El hecho se registró en la ciudad de Stade. Tras un gran despliegue policial se logró detener al presunto tirador y a otro sospechoso. “Ya no existe peligro para la población”, explicó la Policía local.

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La Policía aseguró que las personas fallecidas son todas adultas.

La Policía aseguró que las personas fallecidas son "todas adultas".

Al menos cinco personas murieron y otras resultaron heridas por un tiroteo ocurrido en un centro juvenil en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania. La Policía local confirmó que por el caso hay dos personas detenidas.

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Las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte contingente en la zona y detallaron que las víctimas fatales son todos adultos. Al mismo tiempo, sobre las detenciones indicaron que uno de ellos es el presunto tirador mientras que el otro es un sospechoso.

Por otra parte, las autoridades explicaron que la investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos “continúan”, aunque aclararon que ya no existe “peligro para la población”.

“Se produjeron homicidios con múltiples víctimas en una instalación de bienestar juvenil”, informó la policía de Stade y explicaron que además de las víctimas fatales, otras personas sufrieron heridas de diversa gravedad.

Tiroteo en Alemania: buscan determinar las causas del hecho

Si bien aún no está claro si el incidente ocurrió dentro de un centro juvenil o en sus inmediaciones, según informan medios locales como Bild y NTV, solo se detalló que habría ocurrido a la 13.15 hora local (8.15 de Argentina). Las autoridades pidieron a la población que evite la zona de Dankerstrasse, donde tuvo lugar el incidente.

Por su parte, medios locales, como la cadena pública regional NDR y la televisora NTV, detallaron que el tiroteo se dio en un establecimiento de asistencia social, donde opera un establecimiento donde alberga para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

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