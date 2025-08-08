8 de agosto de 2025 Inicio
Misterio en la excasa de Gustavo Cerati: una antropóloga brindó detalles sobre el crimen del joven

Mariela Fumagalli explicó los procesos de reconocimiento de los restos de Diego Fernández Lima y contó dónde estaban ubicados. Además, reveló la importancia de las muestras genéticas entregadas por la familia.

Sigue la investigación en la ex casa de Cerati

Luego de que los restos del cuerpo que apareció en la excasa de Gustavo Cerati fueran identificados como los de Diego Fernández Lima, una antropóloga que trabajó en el caso explicó cómo fue el trabajo hasta llegar a dar con la identidad del joven desaparecido hace más de 40 años. Además, reveló la importancia de las muestras genéticas entregadas por la familia.

El cuerpo de Diego Fernández Lima fue identificado cuatro décadas después.
Mariela Fumagalli habló en Mañanas Argentinas en C5N y brindó detalles que “el equipo de Antropología Forense intervino unos días después de la aparición fortuita de los restos, que fueron el 20 de mayo. El médico nos convoca para participar de una segunda participación en terreno. Hoy tenemos un resultado exitoso y Diego puede recuperar su identidad y volver con su familia gracias por muchos actores”.

“La familia se acerca a nosotros y a la Fiscalía gracias a la información obtenida de los medios de comunicación. El día que Diego desaparece no les tomaron la denuncia, entonces no había un registro de la desaparición”, agregó respecto al último día que se lo vio con vida a Diego, que fue en julio de 1984.

diego fernandez lima

Fumagalli detalló que “es muy importante para saber en qué circunstancias murió y hay que reconstruir el contexto. En este caso, no se puede hacer porque el contexto estaba perturbado”, y gracias al perfil biológico, “se identificaron signos de violencia, pero no podemos determinar cuál fue el causal de su muerte. Lo que sí podemos inferir si fue sometido a conductas violentas”.

En cuanto al lugar donde estaban ubicados los restos, indicó que “el trabajo arqueológico nos permitió leer ese sedimento y ver que la fosa no estaba en el predio donde se realizaba el obrador, sino en el contiguo. Los restos estaban en el contiguo”.

Por último, explicó que “lo que nos aportaron fue una muestra de sangre de la mamá de Diego”. Pero el trabajo de los antropólogos es comparar para poder identificar. “Tenemos que reunir una muestra de esos restos, tenemos un banco de datos forenses y las muestras que nos entregan las familias. De cada una se extrae el material genético que nos trae comparaciones”.

El hermano del joven hallado en la casa de Cerati contó cómo está su madre: "No prendimos la tele"

Javier Fernández, el hermano de Diego, el adolescente cuyos restos fueron encontrados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, contó que su madre está al tanto de que se confirmó la identidad, pero tratan de no sobrecargarla de información porque "son 41 años de mucho dolor".

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó este miércoles que los restos hallados en mayo pasado en la vivienda de Avenida Congreso al 3700 corresponden a Diego Fernández, un joven de 16 años que estaba desaparecido desde 1984 y fue identificado mediante análisis de ADN.

"Mi vieja tiene 87 años, está en casa. Ayer no prendimos la tele, hoy tampoco. Ya sabe todo, obviamente, pero para no seguir... Está grande, pobre", explicó Javier a LN+. En una entrevista anterior con América TV había señalado que la mujer "está fuerte, pero a veces no recuerda" detalles relacionados con la desaparición.

"Mamá sabe casi todo. Muchos detalles de cómo encontraron los huesos y esas cosas, no, pero sabe dónde apareció", aclaró el hombre, que tenía 10 años cuando vio a Diego por última vez. "Son 41 años de mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza. 41 años es mucho tiempo", sostuvo al borde del llanto.

"Al menos sabemos que en algún momento vamos a tener los restos de Diego, poder despedirlo como se merece, pobrecito. Pero necesitamos justicia por él, queremos justicia, saber qué pasó, por qué le hicieron esto", insistió. En ese sentido, agradeció el trabajo del EAAF y del fiscal Martín López Perrando.

