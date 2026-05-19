Qué pasa con la clasificación de Boca si gana, empata o pierde ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Boca buscará encaminar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cruce copero entre Boca y Cruzeiro se transformó en una definición que promete máxima tensión. La paridad en la tabla de posiciones obliga al "Xeneize" a mirar con lupa la situación del grupo, ya que el sueño de lograr la séptima Copa Libertadores depende de este encuentro ante los brasileños, que en su cancha los derrotaron sobre la hora por 1 a 0.

Ante este escenario, la expectativa es alta debido a la cantidad de variables en juego según el resultado. Teniendo en cuenta que una victoria deja con muchas posibilidades a los de Claudio Úbeda de clasificar los octavos de final, se imagina un Boca que salga a buscar el partido desde el primer minuto.

boca cruzeiro Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro por Copa Libertadores

Estas serían todas las posibilidades teniendo en cuenta lo que pase este martes en La Bombonera y el jueves en el Claro Arena cuando la Universidad Católica reciba a Barcelona de Guayaquil.

Si Boca gana Y la Universidad Católica pierde o empata: quedará con 9 puntos como líder de grupo

Y la Universidad Católica gana: quedará como escolta, detrás de los chilenos, con quien se enfrentan en la última jornada Si Boca empata Y la Universidad Católica pierde: estará segundo con 7 puntos , en búsqueda de Cruzeiro, que tendrá 8 unidades

, en búsqueda de Cruzeiro, que tendrá 8 unidades Y la Universidad Católica empata: seguirá en la tercera posición , por detrás de los chilenos y los brasileños

, por detrás de los chilenos y los brasileños Y la Universidad Católica gana: continuará tercero, pero sus posibilidades de ser primero serán muy bajas Si Boca pierde Y la Universidad Católica pierde: quedará en el tercer lugar con los mismos puntos que Barcelona de Ecuador, con 6

con los mismos puntos que Barcelona de Ecuador, con 6 Y la Universidad Católica empata: jugará la última fecha sin chances de quedar primero , pero en un mano a mano de local ante los "Cruzados"

, pero en un mano a mano de local ante los "Cruzados" Y la Universidad Católica gana: disputará la última fecha eliminado de la Copa Libertadores, disputando el tercer lugar ante los ecuatorianos