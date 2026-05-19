Qué pasa con la clasificación de Boca si gana, empata o pierde ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

El cruce copero entre Boca y Cruzeiro se transformó en una definición que promete máxima tensión. La paridad en la tabla de posiciones obliga al "Xeneize" a mirar con lupa la situación del grupo, ya que el sueño de lograr la séptima Copa Libertadores depende de este encuentro ante los brasileños, que en su cancha los derrotaron sobre la hora por 1 a 0.
Ante este escenario, la expectativa es alta debido a la cantidad de variables en juego según el resultado. Teniendo en cuenta que una victoria deja con muchas posibilidades a los de Claudio Úbeda de clasificar los octavos de final, se imagina un Boca que salga a buscar el partido desde el primer minuto.
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro por Copa Libertadores
Estas serían todas las posibilidades teniendo en cuenta lo que pase este martes en La Bombonera y el jueves en el Claro Arena cuando la Universidad Católica reciba a Barcelona de Guayaquil.