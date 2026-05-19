19 de mayo de 2026 Inicio
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Qué pasa con la clasificación de Boca si gana, empata o pierde ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Un repaso detallado de los diferentes escenarios y combinaciones de resultados que determinarán el futuro del conjunto de Úbeda en el certamen continental.

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Boca buscará encaminar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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El cruce copero entre Boca y Cruzeiro se transformó en una definición que promete máxima tensión. La paridad en la tabla de posiciones obliga al "Xeneize" a mirar con lupa la situación del grupo, ya que el sueño de lograr la séptima Copa Libertadores depende de este encuentro ante los brasileños, que en su cancha los derrotaron sobre la hora por 1 a 0.

Leandro Paredes volverá a ser titular en el duelo copero.
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Ante este escenario, la expectativa es alta debido a la cantidad de variables en juego según el resultado. Teniendo en cuenta que una victoria deja con muchas posibilidades a los de Claudio Úbeda de clasificar los octavos de final, se imagina un Boca que salga a buscar el partido desde el primer minuto.

boca cruzeiro

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro por Copa Libertadores

Estas serían todas las posibilidades teniendo en cuenta lo que pase este martes en La Bombonera y el jueves en el Claro Arena cuando la Universidad Católica reciba a Barcelona de Guayaquil.

Si Boca gana

  • Y la Universidad Católica pierde o empata: quedará con 9 puntos como líder de grupo
  • Y la Universidad Católica gana: quedará como escolta, detrás de los chilenos, con quien se enfrentan en la última jornada

Si Boca empata

  • Y la Universidad Católica pierde: estará segundo con 7 puntos, en búsqueda de Cruzeiro, que tendrá 8 unidades
  • Y la Universidad Católica empata: seguirá en la tercera posición, por detrás de los chilenos y los brasileños
  • Y la Universidad Católica gana: continuará tercero, pero sus posibilidades de ser primero serán muy bajas

Si Boca pierde

  • Y la Universidad Católica pierde: quedará en el tercer lugar con los mismos puntos que Barcelona de Ecuador, con 6
  • Y la Universidad Católica empata: jugará la última fecha sin chances de quedar primero, pero en un mano a mano de local ante los "Cruzados"
  • Y la Universidad Católica gana: disputará la última fecha eliminado de la Copa Libertadores, disputando el tercer lugar ante los ecuatorianos

Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores 2026: horario, TV y probables formaciones

Cruzeiro vs Boca

Todo lo que hay que saber de Boca vs. Cruzeiro, por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports - Telefé - Disney +
  • Árbitro: Jesús Valenzuela
  • VAR: Ángel Arteaga
  • Estadio: La Bombonera

El posible equipo de Boca

  • Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

El posible equipo de Cruzeiro

  • Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

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