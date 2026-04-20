20 de abril de 2026 Inicio
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Misterio en Córdoba: buscan a una joven que desapareció de una comunidad terapéutica

Se llama Martina Scalko y fue vista por última vez el domingo, cuando se encontraba en un centro de rehabilitación de adicciones.

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Martina Scalko es la joven desaparecida.

Martina Scalko es la joven desaparecida.

Ministerio Público Fiscal de Córdoba

Una joven de 24 años desapareció de una comunidad terapéutica en la provincia de Córdoba, por lo que las autoridades ordenaron una intensa búsqueda para hallarla, luego de que la familia denunciara el hecho.

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El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que la joven fue identificada como Martina Simona Scalko, quien fue vista por última vez el domingo cuando se ausentó de la comunidad terapéutica Santa María (ex Hospital Colonia Santa María), ubicado en la ciudad cordobesa de Santa María de Punilla.

En este marco, las autoridades pidieron información de relevancia que permita dar con el paradero de Scalko. Entre las características principal, se indica que mide 1,65 metros de altura aproximadamente, es de tez blanca, tiene pelo ondulado castaño claro, sumado a un lunar en la nariz y un tatuaje de un laurel en la muñeca izquierda.

En tanto, al momento de su desaparición vestía un pantalón negro, campera de abrigo negra con peluche en la capucha y remera negra.

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