Esta ciudad no es tan conocida pero su atractivo mágico lo hace un lugar imperdible de Córdoba: cómo es Ubicado en el corazón de la provincia, este destino comenzó a ganar protagonismo entre quienes buscan escapadas diferentes, alejadas de los circuitos turísticos más masivos. Por Agregar C5N en









Destino de Córdoba.

Tanti se destaca como uno de los destinos menos conocidos y más tranquilos de las sierras cordobesas.

La localidad ofrece montañas, arroyos, senderos y balnearios naturales ideales para actividades al aire libre.

Su ubicación permite recorrer otros atractivos turísticos de la región con facilidad.

La calma, el contacto con la naturaleza y la ausencia de grandes multitudes la convierten en una escapada ideal para descansar. La provincia de Córdoba cuenta con numerosos destinos que, lejos de los grandes centros turísticos, conservan paisajes naturales y un ritmo de vida mucho más tranquilo. En estos rincones menos explorados, los viajeros encuentran una combinación ideal de naturaleza, cultura local y espacios al aire libre, convirtiéndolos en alternativas cada vez más buscadas por quienes desean escapar de las multitudes.

Entre esas joyas aparece Tanti, una localidad serrana que ganó popularidad gracias a sus atractivos naturales y su ambiente relajado. Rodeada de montañas, arroyos y senderos, ofrece propuestas para quienes disfrutan del turismo de aventura, las caminatas y los balnearios naturales. Además, su cercanía con otros puntos de interés de la región la convierte en una excelente base para recorrer las sierras cordobesas.

Cordoba - Tanti (1) tanti Turismo Córdoba

Uno de los principales atractivos de Tanti es la tranquilidad que todavía conserva. A diferencia de destinos más concurridos, permite disfrutar de la naturaleza con mayor calma y desconexión. Sus paisajes serranos, sumados a la hospitalidad local y a una infraestructura preparada para recibir visitantes, la posicionan como una opción cada vez más elegida para quienes buscan descanso y contacto directo con el entorno natural.

Cómo es la ciudad perfecta para disfrutar de Córdoba y que no es tan conocida En el corazón de las sierras de Córdoba todavía sobreviven destinos que escapan del turismo masivo y conservan intacto su encanto natural. Lejos de los centros más concurridos, estos lugares ofrecen paisajes serenos, aire puro y una conexión más auténtica con el entorno. Para quienes buscan experiencias diferentes, representan una oportunidad ideal para descubrir otra cara de la provincia.

Cordoba - Tanti tanti Turismo Córdoba Entre esas alternativas sobresale Tanti, una localidad serrana que combina naturaleza, tranquilidad y múltiples actividades al aire libre. Rodeada de montañas y cursos de agua, cuenta con atractivos como cascadas, senderos para caminatas y balnearios naturales que invitan a disfrutar del paisaje durante todo el año. Su propuesta la convierte en una opción cada vez más elegida por quienes desean alejarse de los circuitos turísticos tradicionales. Uno de los aspectos más valorados de Tanti es la calma que ofrece a sus visitantes. A diferencia de otros destinos de gran convocatoria, mantiene un ambiente relajado que permite disfrutar de las sierras sin aglomeraciones. Esa combinación de naturaleza, infraestructura turística y ritmo pausado la posiciona como un refugio perfecto para quienes buscan descanso, contacto con el paisaje y una escapada diferente en Córdoba.