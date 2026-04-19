Horror en Claypole: un nene de 12 encontró a su mamá enterrada y ahora buscan a su pareja El menor había intentado visitar a la mujer, quien vivía con su novio de 30 años, pero él respondía con evasivas. Tras ver tierra removida en el patio, investigó por su cuenta y encontró el cadáver en descomposición. Por + Seguir en







El macabro crimen conmociona a Claypole.

La localidad de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, no sale de su conmoción ante una macabra situación que por ahora no tiene detenidos: un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el fondo de la casa de su pareja. El hombre, en tanto, es buscado intensamente por las autoridades.

El trágico hallazgo ocurrió este sábado y tras el episodio, su tía alertó a la policía. Según declaró la mujer, su sobrino habla sacado por si mismo la tierra del patio, donde encontró un brazo con un tatuaje que coincidía al de su mamá, de 35 años.

El asunto vendría de unas semanas atrás. El 2 de abril, el menor relato que se presentó en la casa del novio de su madre para visitarla, pero él le dijo que ella no estaba. En ese momento, notó que al fondo de su casa había tierra removida, lo que le llamó la atención. Por lo que, unos días después, el nene volvió a la vivienda, pero esta vez el hombre le aseguró que "no iba a volver a vería más".

Según el medio local La Realidad Online, el menor insistió con saber donde estaba su madre, y finalmente decidió ir por su propia cuenta a revisar el patio. Luego del llamado al 911, se convocó a personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y Casos Especiales, quienes realizaron las tareas correspondientes. Tras el protocolo, se constató que estaba enterrado el cuerpo de una mujer, con un trapo en la boca y en avanzado estado de descomposición.

El caso quedo a cargo de la justicia de Lomas de Zamora, quienes investigan el brutal episodio y apuntan a la pareja de la víctima, de 30 años y antecedentes penales, como principal sospechoso de su muerte. El hombre permanece prófugo.