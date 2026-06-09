Se activó el Alerta Sofía por la desaparición de la menor

El Ministerio de Seguridad Nacional dio inicio al protocolo de búsqueda de la joven de 15 años, que el lunes fue vista por última vez en Colonia Caroya.

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el Alerta Sofía por la desaparición de la menor , la adolescente de 15 años que no aparece desde el lunes cuando fue al colegio Presbítero Bonoris en Colonia Caroya , Córdoba. Por su parte, se desplegó un amplio operativo de búsqueda en toda la provincia. Llevaba un teléfono celular, el cual se encuentra apagado o sin señal y vestía una campera azul marino, pantalón de jean y zapatillas blancas.

Caso de la niña L: el Ministerio de Seguridad informó que "apareció en Jesús María"

"Es de tez blanca, de contextura delgada, con pelo largo oscuro hasta la cintura, ojos marrones y mide 159 cm. Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134 de manera gratuita, anónima y disponible las 24 horas" , publicó en X la cartera a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva.

La joven fue vista por última vez el lunes y, ante la falta de novedades sobre su paradero, este martes se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que abarca distintos sectores del norte cordobés.

“ Nosotros ayer a las 15:15 recibimos la denuncia de los padres de Luciana sobre su desaparición en horas del mediodía desde un colegio que queda acá muy cerca. Inmediatamente se puso en conocimiento al fiscal Guillermo Monti, el subjefe de Policía está presente en el lugar desde las 17 hs, fuimos al colegio con perros rastreadores, estuvimos haciendo trabajos de campo, me entrevisté con el papá, la mamá y una hermana de ella, explicó este martes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

ALERTA SOFÍA: BUSCAMOS A LUCIANA AYLEN BARRIOS ALARCON De 15 años de edad, fue vista por última vez el 8 de junio, en Colonia Caroya, Córdoba. Es de tez blanca, de contextura delgada, con pelo largo oscuro hasta la cintura, ojos marrones y mide 159 cm. Vestía campera azul… pic.twitter.com/6VMIycmcbP

En este sentido, remarcó que "desde ayer que no paramos de buscarla. Estuvimos toda la noche. Hoy el clima no ayuda para los helicópteros y drones pero estamos con un despliegue muy importante de gente”.

“Estamos buscando su teléfono que dejó de emitir señal, seguro por falta de batería. No vamos a parar un minuto hasta encontrarla, como hemos hecho siempre”, agregó.

Cómo es Luciana y dónde aportar información

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La información puede ser aportada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados al 911 y denuncias en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.

Qué es la Alerta Sofía y para qué sirve

El Alerta Sofía implica la difusión masiva y orientada del caso a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales. "Para su implementación a nivel internacional, se cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC)", explicaron desde el Ministerio.

Los requisitos para su pedido son los siguientes:

Que la persona desaparecida sea un niño o adolescente (menor de 18 años de edad).

Que exista una denuncia oficial.

Que el caso sea comunicado al SIFEBU.

Que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.

Que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición; que la persona desaparecida sea discapacitada; que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición; que se haya dado una situación atípica; que se evidencie un contexto de violencia; que el niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.

Que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda, para que la ciudadanía coopere en la localización del niño o adolescente desaparecido y/o del/s responsable/s de su desaparición.

Que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.

El requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.

El abogado de la familia Luciana Barrios no descarta ninguna hipótesis

Mientras continúa la intensa búsqueda de Luciana Aylén Barrios, la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, el abogado que acompaña a la familia, Luis Gutiérrez, brindó detalles sobre la investigación y sostuvo que, por el momento, no existe ninguna línea de trabajo descartada por la Justicia.

El letrado explicó en diálogo con C5N que desde el momento en que se radicó la denuncia se desplegó un importante operativo en distintos puntos de la región, especialmente en Colonia Caroya y zonas cercanas donde la joven solía desarrollar sus actividades cotidianas.

“Se está realizando una investigación exhaustiva en toda el área”, señaló, al tiempo que remarcó que los familiares actuaron con rapidez al advertir la ausencia de la adolescente.

Según indicó, Luciana no acostumbraba a utilizar el transporte público para trasladarse. Habitualmente era acompañada por su madre tanto para ir al colegio como para regresar a su domicilio en la zona rural de Los Molles.

En ese sentido, sostuvo que hasta el momento no existen elementos concretos que indiquen que la joven haya intentado abordar un colectivo el día de su desaparición. Esa posibilidad surgió a partir de un comentario realizado por una compañera de la escuela, aunque aún no pudo ser corroborada por los investigadores.

Por estas horas, la fiscalía analiza numerosas imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en comercios y otros puntos cercanos al establecimiento educativo donde Luciana fue vista por última vez.

El abogado también describió a la adolescente como una joven muy unida a su entorno familiar, especialmente a su madre, y aseguró que quienes la conocen no creen que se haya ausentado voluntariamente para encontrarse con alguien. “Es una chica muy buena, muy cercana a su familia y particularmente apegada a su mamá”, afirmó.

Respecto de las hipótesis que se manejan en la causa, el representante legal aclaró que los investigadores mantienen abiertas todas las posibilidades y evitó brindar mayores precisiones para no afectar el desarrollo de las medidas en curso.

“No se descarta ninguna línea de investigación. Hay información que forma parte del expediente y debemos ser prudentes para no entorpecer el trabajo de la Justicia”, explicó.

Asimismo, manifestó su opinión personal sobre la adolescente y consideró poco probable que haya decidido ausentarse por voluntad propia. “Por lo que conocemos de ella, no parecería una persona que realizara una travesura de este tipo”, expresó.

Finalmente, destacó que la familia recibe acompañamiento permanente mientras avanza la búsqueda y confió en que las tareas desplegadas permitan obtener resultados positivos. “La familia está contenida y acompañada. Se está haciendo todo lo posible para encontrarla y esperamos tener buenas noticias pronto”, concluyó.