17 de abril de 2026 Inicio
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Quién es Javier Álvarez, el argentino que encontraron con vida tras desaparecer en el volcán Llaima de Chile

Lo hallaron durante la noche del viernes luego de casi 50 horas de perder contacto. Tiene 48 años y había intentado ascender a 3.125 metros de altura. Fue rescatado con lesiones leves por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales.

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El argentino había desaparecido el míercoles. 

El argentino había desaparecido el míercoles. 

Javier Ignacio Álvarez es el turista argentino que fue hallado con vida luego de estar desaparecido dos días en el volcán Llaima ubicado en la región chilena de La Araucanía, cerca del límite con Neuquén. Tiene 48 años y el miércoles fue la última vez que había establecido contacto con su esposa al acceder a los 3.125 metros de altura.

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La información marca que “fue divisado caminando al interior de un fundo en el sector Cherquenco, en las cercanías del Parque Nacional Conguillío, en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún”.

operativo volcán
Las imágenes del operativo desplegado para encontrar al argentino en los alrededores del volcán.

Las imágenes del operativo desplegado para encontrar al argentino en los alrededores del volcán.

El rescate estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes trabajaron en las zonas laderas del volcán, con apoyo de drones, pese a los problemas por la escasa visibilidad y las grietas cubiertas por nieve y bajas temperaturas.

El hombre había partido a primera hora del miércoles desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de llegar a la cumbre del reconocido volcán, pero no regresó.

“Según la familia, el hombre había realizado en los últimos días varios trekkings en la zona, por lo que contaría con el equipo y el alimento necesarios para sortear el viento blanco imperante en la cordillera de la región”, consignó la información de Araucanía Diario.

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