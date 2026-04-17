Quién es Javier Álvarez, el argentino que encontraron con vida tras desaparecer en el volcán Llaima de Chile Lo hallaron durante la noche del viernes luego de casi 50 horas de perder contacto. Tiene 48 años y había intentado ascender a 3.125 metros de altura. Fue rescatado con lesiones leves por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales. Por + Seguir en







El argentino había desaparecido el míercoles.

Javier Ignacio Álvarez es el turista argentino que fue hallado con vida luego de estar desaparecido dos días en el volcán Llaima ubicado en la región chilena de La Araucanía, cerca del límite con Neuquén. Tiene 48 años y el miércoles fue la última vez que había establecido contacto con su esposa al acceder a los 3.125 metros de altura.

La información marca que “fue divisado caminando al interior de un fundo en el sector Cherquenco, en las cercanías del Parque Nacional Conguillío, en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún”.

operativo volcán Las imágenes del operativo desplegado para encontrar al argentino en los alrededores del volcán. El rescate estuvo a cargo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes trabajaron en las zonas laderas del volcán, con apoyo de drones, pese a los problemas por la escasa visibilidad y las grietas cubiertas por nieve y bajas temperaturas.

El hombre había partido a primera hora del miércoles desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de llegar a la cumbre del reconocido volcán, pero no regresó.