Caso de la menor desaparecida: advierten que no hay cámaras cerca de la escuela y existe "un punto ciego"

Paola Nanini informó que se revisaron las filmaciones, pero aún no hay rastros de la adolescente que desapareció en las últimas horas. "Hay un punto ciego", aseguró. La Justicia investiga qué pasó en esos minutos tras la salida escolar.

En medio de la investigación por la desaparición de la menor 15 años, vista por última vez este lunes 8, la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, habló sobre cómo avanza la causa y reconoció que “hay un punto ciego” en las cámaras de seguridad del lugar.

Ante los medios de comunicación, la mandataria comunal explicó que se amplió la búsqueda y respecto a las cámaras de seguridad que hay en la localidad especificó que la municipalidad tiene un centro de monitoreo con 24 cámara, pero que “en frente del colegio no hay cámaras”.

“Frente a la escuela no hay cámaras, pero en las demás de la zona no se encontraron imágenes relevantes , aunque siguen investigando”, sostuvo y agregó: “Se han analizado las cámaras y se vuelven a analizar”. La joven fue vista por última vez el lunes y, ante la falta de novedades sobre su paradero, este martes se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que abarca distintos sectores del norte cordobés y se activó el Alerta Sofía.

La joven fue vista por última vez el lunes y, ante la falta de novedades sobre su paradero, este martes se puso en marcha un importante operativo de búsqueda que abarca distintos sectores del norte cordobés. Los trabajos se concentran principalmente en Colonia Caroya, aunque también se extendieron a localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate , donde equipos especializados realizan rastrillajes y relevamientos.

Luciana reside junto a su familia en la zona rural de Los Molles y diariamente se traslada para asistir al Colegio Bonoris, establecimiento educativo donde fue vista por última vez antes de desaparecer.

Respecto al momento de la salida de la escuela se estima que “la nena salió antes”, pese a que “tenía que esperar a su hermana, pero cuando vino la mamá se da cuenta que no estaba”, en línea a lo que informó el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros.

Desaparición: amplían la búsqueda hasta la terminal de Córdoba

La búsqueda de la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya, se concentra por estas horas en una serie de indicios surgidos de cámaras de seguridad y del trabajo realizado por perros rastreadores, mientras continúa un importante operativo policial en distintos sectores de la región. Pasadas las 13, ampliaron la zona de búsqueda hasta la terminal de micros de Córdoba.

"Una de las principales hipótesis es que Luciana pudo haber encontrado la forma de tomarse un micro hacia la zona de Corrientes, porque allí vive su papá, alguien que ya fue comunicado de la desaparición y búsqueda de la menor y quien justamente se está trasladando también a Córdoba", informó en un primer momento el periodista de C5N Leo García.

Uno de los datos que analiza la Justicia apunta a una estación de servicio de YPF ubicada en las cercanías del recorrido que habría realizado la joven luego de salir del Colegio José Bonoris, donde fue vista por última vez.