9 de junio de 2026 Inicio
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Encontraron "sana y salva" a la niña que desapareció en Córdoba

Lo informó la Policía de Córdoba. La adolescente de 15 años había sido vista por última vez el lunes cuando salió de la escuela en Colonia Caroya.

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Encontraron sana y salva a la niña que desapareció en Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que encontraron "sana y salva" a la adolescente de 15 años desaparecida en Colonia Caroya que había sido vista por última vez luego de salir de la escuela. El funcionario de Martín Llaryora agradeció a los bomberos, la Policía provincial y al Ministerio Público Fiscal del distrito.

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Se habían desplegado efectivos y controlado los autos que entraban y salían del barrio en el que había desaparecido la menor de edad. No se contaba con filmaciones de cámaras de seguridad cerca del colegio y existía "un punto ciego" allí, según había detallado la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini.

Quinteros precisó que encontraron a la niña en Jesús María "en buen estado de salud" y señaló en conferencia de prensa: "La familia pide respeto y privacidad". Jesús María se encuentra a 7 kilómetros de Colonia Caroya, a 15 minutos en auto.

Juan Pablo Quinteros tuit aparición
El tuit del ministro de Seguridad de Córdoba sobre la aparición de la adolescente.

El tuit del ministro de Seguridad de Córdoba sobre la aparición de la adolescente.

"La localización demandó un importante despliegue de recursos y el firme compromiso de nuestros efectivos, quienes trabajaron de manera coordinada y sin descanso para dar con su paradero", apuntaron desde la cuenta de X de la Policía de Córdoba.

La autoridad policial distrital confirmó que la niña "se encuentra en buen estado de salud y pronto podrá reencontrarse con sus seres queridos".

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Qué habían dicho sus compañeras de la escuela antes de su aparición

Una compañera de la escuela había asegurado a C5N que la última vez que vio a la adolescente desaparecida fue a la salida del colegio, alrededor de las 12, cuando fue hasta el baño. “La noté apurada, no tengo noción de qué iba a hacer”, relató.

La testigo había explicado que durante la jornada escolar no había hablado con ella, ya que cursan en diferentes grados. La describió como una chica muy callada y reservada. A su vez, señaló que solía esperar a su hermana mayor en la cantina del colegio, donde compraba algo para comer, y que la madre era quien la buscaba habitualmente. “Nunca nos juntamos fuera del colegio, no era de tener muchas amigas”, agregó.

Otro dato relevante es que la adolescente había eliminado sus redes sociales horas antes de desaparecer: “Me encontré con que tenía cero seguidores y cero seguidos, borró todo su contenido. Me sorprendió muchísimo, no sé si fue planeado o alguien la está obligando”, expresó la compañera. Y añadió que la menor de edad no era de publicar mucho contenido sólo "subía notitas, canciones, pero no historias".

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