Misterio en Chubut: encontraron un cráneo dentro de una bolsa en Playa Unión

Un vecino encontró los restos mientras caminaba por la zona de los médanos. Las autoridades investigan para determinar su origen.

Un vecino de Playa Unión encontró un cráneo dentro de una bolsa de nylon negra mientras paseaba por la zona de la escollera. Ante el escalofriante hallazgo las autoridades iniciaron una investigación para determinar su origen.

Según medios locales, el cráneo se encontraba en una bolsa rota, donde se podía observar a simple vista los restos, y estaba ubicada entre las rocas.

El hallazgo ocurrió el jueves durante las primeras horas de la mañana, el vecino dio aviso a la Policía de inmediato quienes desplegaron un amplio operativo en la zona.

El medio El Chubut informó que al cráneo humano le faltaba la mandíbula y que "a simple vista en principio se trataría de piezas de vieja data".

Durante los primeros días de enero en Mar del Plata ocurrió un episodio similar, un vecino encontró un cráneo humano entre escombros y basura de obra .

