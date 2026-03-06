6 de marzo de 2026 Inicio
Misterio en Chubut: encontraron un cráneo dentro de una bolsa en Playa Unión

Un vecino encontró los restos mientras caminaba por la zona de los médanos. Las autoridades investigan para determinar su origen.

Medios locales confirmaron que al cráneo le faltaba la mandíbula. 

Un vecino de Playa Unión encontró un cráneo dentro de una bolsa de nylon negra mientras paseaba por la zona de la escollera. Ante el escalofriante hallazgo las autoridades iniciaron una investigación para determinar su origen.

Según medios locales, el cráneo se encontraba en una bolsa rota, donde se podía observar a simple vista los restos, y estaba ubicada entre las rocas.

El hallazgo ocurrió el jueves durante las primeras horas de la mañana, el vecino dio aviso a la Policía de inmediato quienes desplegaron un amplio operativo en la zona.

El medio El Chubut informó que al cráneo humano le faltaba la mandíbula y que "a simple vista en principio se trataría de piezas de vieja data".

Macabro hallazgo: la Policía encontró ocho cabezas humanas en bolsas de arpillera

La Policía de Ecuador informó el hallazgo en la madrugada del sábado de ocho cabezas humanas dentro de bolsas de arpillera en una ruta del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa del país, que causó conmoción en la zona ante la escalada de violencia criminal.

Los restos fueron encontrados en el kilómetro 66 de la carretera Troncal de la Costa tras un aviso recibido por la línea de emergencia, lo que activó la movilización de equipos especializados de criminalística para los primeros trabajos.

En el lugar del hallazgo se encontraron, además de los restos humanos, panfletos con la frase "Prohibido robar", lo que sugiere un móvil intimidatorio vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada.

El fiscal de turno ordenó el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón, donde se realizarán las autopsias.

