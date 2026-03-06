IR A
Sabrina Rojas sorprendió con una revelación sobre Luciano Castro: "Es lo único que extraño"

La conductora contó a sus seguidores cómo se organiza con su soltería y la crianza de los dos hijos, Esperanza y Fausto, que tuvo con el actor.

Sabrina Rojas sorprendió a sus seguidores en redes con una confesión sobre la convivencia con su expareja, Luciano Castro: "Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, lo único que extraño del matrimonio", aseguró.

La conductora habló de su nueva rutina en la cocina, ahora que se ocupa de la crianza de sus dos hijos sola y que no tiene su programa de televisión. "Antes, cuando volvía, ya estaba la cena y todo hecho. Ahora tengo que hacer todo yo: llevar y buscar a los chicos, llevar a Fausto a fútbol y, cuando volvemos a las 8 de la noche, no puedo recién ahí ponerme a cocinar", empezó.

En sus historias de Instagram detalló el horario en el que empieza a organizarse en la cocina, ahora que no trabaja a la noche. "¿Qué hora es? 17:26. Quiero dejar constancia de cómo es mi vida ahora. Antes yo hacía Pasó en América, entonces me iba para Capital...", recordó.

Lejos de los flashes y el glamour de la pantalla, la actriz detalló en varias historias de Instagram que se ocupa ella sola de la crianza de Esperanza y Fausto, fruto de su relación con el actor, y para eso tiene una logística definida. "Cuando uno vive en pareja se dividen las tareas, es lo único que extraño del matrimonio", confesó con humor.

La actriz aprovechó el ida y vuelta con su público para contar que va a refaccionar su cocina: "En breve empieza una obra en mi cocina. Vienen cambios en casa. Pediré delivery hasta que la dejen nueva", aseguró, mientras su exmarido recupera su salud.

Cuál es el estado de salud de Luciano Castro

Luciano Castro recibió el alta médica el 2 de marzo pasado, tras estar internado voluntariamente por casi tres semanas. Se trató de un tratamiento por una profunda crisis emocional y personal tras su ruptura con Griselda Siciliani y diversos escándalos mediáticos. Ahora, continuará con un seguimiento profesional ambulatorio.

