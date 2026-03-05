Horror en Rosario: mataron a un bebé de un año y medio durante una balacera El trágico episodio ocurrió en la zona sur, tras una discusión entre dos clientes de una barbería. La Policía detuvo a un joven de 25 años con antecedentes penales y, luego de una persecución, le secuestró un revólver. Por + Seguir en







La policía de Rosario en un operativo en Melincué al 6100, tras la balacera a una barbería que dejó un bebé muerto.

Un bebé de 15 meses murió tras recibir un disparo durante una balacera contra una barbería en la zona sur de Rosario. El episodio ocurrió en Melincué al 6100 de esa ciudad santafesina, cuando un hombre volvió al local y abrió fuego tras una fuerte discusión previa con un cliente que se encontraba en el lugar.

La secuencia trágica comenzó minutos antes de las 19 del jueves en el local, donde Gian Mastrocola estaba junto a sus padres. Según testigos, el atacante mantuvo un altercado verbal dentro del negocio, se retiró del lugar muy ofuscado y prometió regresar rápidamente para concretar una venganza contra quienes estaban en el comercio.

Poco después, el agresor volvió a la escena a bordo de un Renault Clio gris, aunque otras versiones mencionan también una moto. Sin mediar palabra, el tirador comenzó a disparar desde la vereda contra la vidriera del local. Uno de los proyectiles impactó en el hombro del pequeño Gian, quien resultó herido.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña por sus propios familiares. A pesar del esfuerzo de los médicos, el bebé ingresó al centro de salud sin signos vitales. En los alrededores del hospital se vivieron momentos de extrema tensión y dolor por parte de los allegados.

Tras el ataque, un vecino que integra la Gendarmería Nacional persiguió al delincuente mientras intentaba escapar a pie. El efectivo logró retenerlo hasta que llegó el Comando Radioeléctrico. El sospechoso fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años, quien cuenta con múltiples antecedentes por robos y armas.

