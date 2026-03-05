5 de marzo de 2026 Inicio
Una mujer dio todos sus ahorros para una "limpieza espiritual", fue estafada por gitanas y se quitó la vida

Las tres gitanas acusadas de engañar a la peluquera de 30 años permanecen prófugas desde hace más de un mes. La víctima decidió quitarse la vida luego de entregar todo su dinero.

Las mujeres se hicieron pasar por gitanas y le robaron todos los ahorros a la víctima. 

La Policía de Lomas de Zamora lleva más de un mes buscando a tres mujeres acusadas de haber estafado a una peluquera de 30 años. Se hicieron pasar por gitanas y le prometieron una "limpieza espiritual". La víctima les entregó 14 millones de pesos tras ser convencida de que su dinero debía ser “purificado” para eliminar una supuesta maldición que, según las sospechosas, le impedía prosperar con su emprendimiento. La mujer decidió quitarse la vida luego de entregar todos sus ahorros.

La estafa comenzó el 15 de enero cuando las tres mujeres sospechosas ingresaron a la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, Ingeniero Budge. Ese día, las supuestas gitanas se atendieron en el salón de belleza y entablaron una relación con la dueña. Luego de ganarse su confianza, le advirtieron a la peluquera que era víctima de un “trabajo malicioso” en su contra y que eso no la dejaba progresar con su negocio. La mujer cayó presa del engaño y la estafa se consolidó.

Pasaron varios encuentros y a pesar de que su marido le advirtió que no confiara en las supuestas gitanas, la mujer siguió en contacto con ellas en secreto.El 20 de enero, las estafadoras regresaron a la peluquería y le exigieron a la víctima que les entregara todos sus ahorros: 14 millones de pesos. La promesa era que, después de hacer un “trabajo de limpieza” sobre los billetes, se los iban a devolver.

Pasaron las horas y la mujer no se pudo volver a contactar con las gitanas. Fue cuando se dio cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes reclamándoles su plata, pero nunca más le respondieron. Ante la impotencia de haber perdido todos sus ahorros y haber comprometido la seguridad financiera de su familia, la mujer se tomó una botella de ácido muriático para quitarse la vida. Sin embargo, cuando empezó a sentirse mal se arrepintió y alcanzó a pedirle ayuda a su pareja.

Su esposo la llevó de urgencia al hospital, pero lamentablemente falleció poco después de ser ingresada. En sus últimos instantes, la mujer le confesó que había sido víctima de un engaño y le pidió perdón por lo ocurrido. Además, dejó cartas en las que señalaba directamente a las tres sospechosas y le solicitaba a su pareja que revisara los mensajes de chat para reconstruir la estafa de la que había sido víctima.

Quiénes son las supuestas gitanas

La investigación está en manos de UFI 19 cuyo análisis incluyó cámaras de seguridad y el secuestro del celular de la víctima. Los peritajes permitieron identificar a las sospechosas que, usaron identidades falsas para trasladarse por la zona. No obstante, cuando la policía fue a buscarlas al barrio La Perla, en Temperley, ya no estaban en el lugar.

El fiscal Ignacio Torrigino dictó la orden de aprehensión para las tres mujeres: Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich. Hasta el momento, las criminales siguen prófugas y la búsqueda continúa.

