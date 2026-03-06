IR A
Evangelina Anderson rompió el silencio tras el descargo de Ian Lucas: "Me molesta..."

La modelo hizo referencia al comunicado que redactó el youtuber en sus redes sociales, en el que confirmó que habían tenido una relación durante sus grabaciones de Masterchef Celebrity.

Evangelina Anderson no se guardó nada.

Evangelina Anderson rompió el silencio después de que Ian Lucas se mostrara visiblemente lastimado por ella. El youtuber alegó que ella negó la relación, mientras que para él fue todo real.

Ian Lucas se separó de Evangelina Anderson.
La modelo habló a la salida de un evento, donde los periodistas no dudaron en consultarle por su excompañero de Masterchef. En primer lugar, aclaró que está "solísima", y si bien dejó expresas sus ganas de conocer a alguien, se excusó con que por el momento no tiene tiempo y reiteró que está "bien sola".

Sobre Ian, la exvedette contó: "Todo bien. No hablamos desde la fiesta de Masterchef". Aunque, ante la pregunta de un periodista acerca de si le molestaba que le consulten por el youtuber, ella dijo: "Sí... un poco. Más que nada porque yo digo que no, que somos compañeros y siguen, y siguen...".

"Él qué se va a quedar enganchado... quedó todo en una amistad. Es un amor de persona, él y su familia. Yo lo quiero un montón, pero no hay nada más que eso", comentó.

Luego, Anderson dejó entrever que su vínculo no pudo ser por una cuestión de la edad: "Yo tengo mil años chicos, soy una viejarda". Y enseguida refutó: "Estoy en otra etapa diferente".

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

La relación entre Ian Lucas y Evangelina Anderson existió y parece haber terminado, pero no de la mejor manera. Esto se debe a que el youtuber decidió publicar un comunicado para aclarar cómo se siente ante las reiteradas desmentidas de la modelo sobre su vínculo amoroso.

A través de una historia de Instagram, el cantante escribió: “Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal. Soy bueno, pero no boludo”.

“Lastima ver cómo esa persona te desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo, cuando la historia siempre fue otra”, indicó en el descargo.

La pareja no dejó de mostrarse cariñosa ante las cámaras de la prensa.

Y concluyó: "Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto".

“Para mí, los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, agregó.

Y concluyó: “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto”.

