Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

Se trata de un resto óseo hallado por un vecino en la calle Alem al 4900. Las autoridades ordenaron una serie de pericias para que sea analizado.

El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.

El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.

Un cráneo humano fue encontrado a metros del exclusivo Golf de Playa Grande, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, en plena temporada alta en la Costa bonaerense. Las autoridades descartaron preliminarmente que el hallazgo esté relacionado con un hecho criminal, aunque esperan los resultados definitivos de las pericias.

Echarri sorprendió a todos al aparecer en un móvil de un medio marplatense.
El hecho se produjo en la calle Alem al 4900, donde un vecino advirtió el resto óseo entre escombros y basura de obra. Ante esta situación, las autoridades policiales se dirigieron a la zona, que tiene un alto flujo de tránsito turístico y residencial.

En tanto, el fiscal Carlos Russo encabeza la investigación, que marca que en principio no hay indicios que vinculen el cráneo con un suceso criminal. Además, los investigadores advirtieron que registraba signos de haber sido tratado químicamente, lo que sugiere que podría tratarse de material anatómico de estudio descartado irregularmente.

Sin embargo, las autoridades aguardan los resultados forenses definitivos para confirmar el origen y descartar otras sospechas.

