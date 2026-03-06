6 de marzo de 2026 Inicio
Ya rige la reforma laboral: cuáles son las claves y los principales cambios para los trabajadores

El Gobierno promulgó la Ley de Modernización Laboral este viernes. La normativa introduce modificaciones en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.

Por
Cuáles son las claves de la reforma laboral.

Los Andes

Este viernes, el Gobierno hizo oficial la promulgación de la reforma laboral. El proyecto se hizo ley la semana pasada tras una maratónica sesión y esta mañana fue publicado en el Boletín Oficial.

Cumbre del PRO en Parque Norte: rearmado y estrategia hacia 2027

El texto de la Ley de Modernización Laboral fue publicada con un total de 25 capítulos. Para conseguir el voto de sus aliados, la mesa política del Gobierno decidió eliminar el polémico artículo 44, que trataba sobre el régimen de licencias médicas. La norma original establecía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario, dependiendo del caso.

Uno de los cambios más importantes que plantea el proyecto tiene que ver con las indemnizaciones por despido, ya que modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario, y quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

Entre las restantes modificaciones, la nueva normativa incorpora un banco de horas de carácter voluntario para compensar horas extraordinarias con la posibilidad de descanso, también habilita el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre las partes con un mínimo de 7 días corridos y prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral como alternativa para atender desvinculaciones.

Formación laboral talleres educación trabajo trabajadores
La reforma laboral ya est&aacute; vigente en Argentina.

“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, indica el texto oficial.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.
