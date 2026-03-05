Crimen del docente en Caballito: cuál es la principal hipótesis que se maneja

David Walter Aguirre quien apareció asesinado a golpes, con un trapo en su boca y maniatado. Las autoridades advirtieron que la puerta no estaba forzada, aunque sus pertenencias estaban revueltas.

En medio del crimen y misterio por el crimen del docente, David Walter Aguirre, en Caballito, la Justicia empezó a investigar y por el momento maneja una hipótesis por la posible muerte del hombre de 55 años.

La víctima fue encontrada en su departamento en el primer piso de un edificio ubicado sobre la calle Hidalgo al 300 por un compañero de trabajo y los médicos constataron que su cuerpo estaba en la habitación principal, maniatado con un precinto, con un trapo en la boca y presentaba golpes.

Si bien por el momento se desconocen las causas de muerte, fuentes cercanas a la investigación sospechan del ataque podría tratarse de un “viudo negro” . Es que, si bien Aguirre presentaba agresiones, la puerta de la vivienda no estaba forzada, aunque sus pertenencias estaban revueltas.

La investigación es encabezada por el personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que pidió realizar una serie de análisis para establecer las circunstancias del suceso.

En medio de las averiguaciones para tratar de establecer cuál fue la causa del crimen de David Aguirre, los investigadores indicaron que la víctima pasó la noche con un hombre.

De acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad, se puede observar el trayecto de un hombre con el que el docente ingresó, pero que después salió solo del inmueble.

Edificio Caballito Captura de Google Maps

Quién era David Aguirre, docente asesina en Caballito

David Aguirre era CEO de la empresa de ciberseguridad Fenikso desde noviembre de 2024 y al mismo tiempo era director de carrera de Administración, desde febrero de 2018 en la Universidad de Flores (UFLO), y también era docente de la materia de Planeamiento a Largo Plazo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde 2011.

Previamente a este cargo, se desempeñó como profesor asociado en la Facultad de Administración de la UFLO, donde enseñó en materias de organización y simulación de empresas y estrategias empresariales.

Fue docente adjunto interino de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en el Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios y en el Colegio del Pilar.

David Aguirre docente Caballito

En 2011, había trabajado como consultor en el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, como parte del Programa Conectar Igualdad, donde realizó relevamientos en los distritos de Escobar, General Rodríguez, San Miguel y Chivilcoy.