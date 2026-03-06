IR A
Esta famosa serie televisiva de detectives y misterio llegó a Netflix y está entre lo más visto: cómo encontrarla

El carisma de Simon Baker, quien interpreta al protagonista, es el eje central de este fenómeno.

La serie del momento en Netflix.

Netflix sumó a su catálogo El Mentalista (The Mentalist), la recordada serie policial emitida entre 2008 y 2015. A pocos días de su estreno en la plataforma en marzo de 2026, la ficción trepó a los primeros puestos del ranking de lo más visto. La historia sigue a Patrick Jane, consultor del Buró de Investigación de California que resuelve crímenes gracias a su aguda capacidad de observación y lectura psicológica.

Esta producción tiene en su estructura una mezcla de humor y drama, ofreciendo personajes que lidian con miedos y contradicciones reales
El atractivo de la serie descansa en gran parte en la interpretación de Simon Baker como el carismático protagonista. Jane, un ex “vidente” que busca redención tras la tragedia provocada por el asesino serial Red John, se distancia del típico detective televisivo. Su vínculo con Teresa Lisbon, interpretada por Robin Tunney, aporta tensión, humor y un costado emocional que sostiene el interés a lo largo de siete temporadas.

El renovado éxito de la serie confirma la vigencia del formato procedimental en la era del streaming. Con más de 150 episodios disponibles, se convierte en una opción ideal para quienes buscan maratones extensas con una trama central que evoluciona capítulo a capítulo. Su regreso a las tendencias demuestra que la astucia de Patrick Jane conserva intacto su atractivo para nuevas audiencias y fanáticos históricos.

El mentalista

Sinopsis de El mentalista, la serie que llegó a Netflix

El Mentalista (The Mentalist) narra la intensa historia de Patrick Jane, interpretado por Simon Baker, un hombre con una capacidad de observación y lectura psicológica excepcional. Tras años como falso vidente televisivo, su vida cambia de forma trágica cuando el asesino serial Red John asesina a su esposa e hija luego de sentirse provocado en televisión. Consumido por la culpa, Jane deja atrás su pasado como estafador y comienza a colaborar como consultor independiente del Buró de Investigación de California.

Dentro del CBI, aplica métodos poco convencionales, combinando hipnosis, sugestión y trucos de prestidigitación para esclarecer crímenes complejos. Su estilo genera fricciones constantes con la agente Teresa Lisbon, interpretada por Robin Tunney, quien valora su talento pero cuestiona su irreverencia y falta de apego a las normas. A lo largo de siete temporadas, la serie desarrolla un atrapante juego del gato y el ratón mientras Jane persigue incansablemente al responsable de su tragedia personal.

El fenómeno en Netflix se explica por el magnetismo de un protagonista que esconde un profundo dolor detrás de su ironía y encanto. La ficción equilibra casos autoconclusivos con el arco oscuro centrado en Red John, sosteniendo el suspenso episodio tras episodio. En 2026, la disponibilidad de sus 151 capítulos permite que nuevas audiencias redescubran a uno de los personajes más sagaces y complejos de la televisión contemporánea.

Tráiler de El mentalista

Embed - TRAILER EL MENTALISTA

Reparto de El mentalista

  • Simon Baker como Patrick Jane
  • Robin Tunney como Teresa Lisbon
  • Tim Kang como Kimball Cho
  • Owain Yeoman como Wayne Rigsby
  • Amanda Righetti como Grace Van Pelt
  • Rockmond Dunbar como Dennis Abbott
  • Joe Adler como Jason Wylie
  • Josie Loren como Michelle Vega
