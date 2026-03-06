6 de marzo de 2026 Inicio
Israel lanzó nuevos ataques contra Irán como parte de "la nueva fase" del conflicto

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques en Medio Oriente e Israel respondió con un bombardeo sobre Teheran y también realizó ataques selectivos en Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah.

Israel lanzó nuevos ataques contra Irán.

Israel lanzó nuevos ataques contra Irán.

Israel respondió con un bombardeo a la nueva ola de ataques en Medio Oriente de parte de Irán luego de la destrucción de guerra iraní en el Océano Índico por parte de la Armada de Estados Unidos. Los lugares afectados fueron Beritu y Teherán.

Ya hay más de 1.300 muertos por la guerra en Medio Oriente.
El país israelí atacó el cuartel general y diez edificios de gran altura en Beirut que albergan infraestructura militar en Hezbollah. También, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron adelante ataques en la capital libanesa.

Se alcanzaron objetivos como la sede del Consejo Ejecutivo de la organización y un almacén donde se guardaban vehículos aéreos no tripulados.

Cabe destacar que, previo a la nueva oleada de ataques, la FDI envió un mensaje para las autoridades de la milicia: “Hezbollah eligió unirse a esta guerra, y enfrentará las consecuencias de esa decisión”.

Desde que Estados Unidos e Israel realizaron un ataque conjunto en Irán el sábado pasado, a seis días del inicio de una nueva guerra en Medio Oriente, ya son más de 1.000 los muertos en la República Islámica.

Según información oficial del país, la cifra total de fallecidos asciende a 1.045 personas y, ante la situación de asedio total sobre Teherán, el gobierno decidió suspender el inicio del funeral del líder supremo Ali Khamenei que estaba previsto para este miércoles.

El barril de petróleo crudo ya superó los u$s85.

Guerra en Medio Oriente: petróleo volvió a subir y superó los u$s85 por barril

La situación sigue siendo muy inestable, aseguró Georgieva. 

El FMI advirtió que la extensión de la guerra en Medio Oriente afectará a la economía mundial

Francia autorizó a EEUU a utilizar sus bases 

Francia autorizó a Estados Unidos a usar sus bases militares en Medio Oriente

Explosiones se escucharon en gran parte de la capital iraní. 

Estados Unidos e Israel lanzaron nuevos ataques en Irán: las muertes por el conflicto ya ascienden a más de 1.000

Además, hay más de 6.000 personas heridas por la guerra en Medio Oriente.

Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

El Senado de EEUU rechazó una resolución para detener los ataques.

Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

