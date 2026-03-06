Israel lanzó nuevos ataques contra Irán como parte de "la nueva fase" del conflicto El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques en Medio Oriente e Israel respondió con un bombardeo sobre Teheran y también realizó ataques selectivos en Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah. Por + Seguir en







Israel lanzó nuevos ataques contra Irán. Captura de pantalla

Israel respondió con un bombardeo a la nueva ola de ataques en Medio Oriente de parte de Irán luego de la destrucción de guerra iraní en el Océano Índico por parte de la Armada de Estados Unidos. Los lugares afectados fueron Beritu y Teherán.

El país israelí atacó el cuartel general y diez edificios de gran altura en Beirut que albergan infraestructura militar en Hezbollah. También, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron adelante ataques en la capital libanesa.

Se alcanzaron objetivos como la sede del Consejo Ejecutivo de la organización y un almacén donde se guardaban vehículos aéreos no tripulados.

Cabe destacar que, previo a la nueva oleada de ataques, la FDI envió un mensaje para las autoridades de la milicia: “Hezbollah eligió unirse a esta guerra, y enfrentará las consecuencias de esa decisión”.

Desde que Estados Unidos e Israel realizaron un ataque conjunto en Irán el sábado pasado, a seis días del inicio de una nueva guerra en Medio Oriente, ya son más de 1.000 los muertos en la República Islámica.

Según información oficial del país, la cifra total de fallecidos asciende a 1.045 personas y, ante la situación de asedio total sobre Teherán, el gobierno decidió suspender el inicio del funeral del líder supremo Ali Khamenei que estaba previsto para este miércoles.