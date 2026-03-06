Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto le descontarán por impuestos

Un apostador de la localidad sanjuanina de 9 de Julio se llevó el premio mayor de "La Segunda", aunque el monto final será considerablemente menor por las deducciones impositivas.

La jugada ganadora fue registrada en la agencia Nº 342 del departamento 9 de Julio, en San Juan.

El sorteo 3.353 del Quini 6 de este miércoles 4 de marzo dejó otra vez un millonario: en la modalidad La Segunda hubo un ganador de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan, que se hizo acreedor de $780.000.000. Sin embargo, el monto que finalmente recibirá no será el anunciado, ya que el mecanismo de retención de impuestos en estos juegos reduce considerablemente el número final. ¿Cuánto recibirá realmente?

Los premios de los juegos de azar en Argentina están sujetos a un sistema de retención impositiva que reduce la cifra final entregada al apostador, intervenidos por el ente recaudador específico, ARCA. El cálculo se realiza en dos pasos principales, que combinan un porcentaje sobre el premio total y otro sobre la base imponible resultante.

El primer paso consiste en tomar el 90% del monto total del premio como base imponible. Sobre esa base, la autoridad fiscal impone una retención del 31% . Este procedimiento genera una deducción automática antes de que el ganador acceda a los fondos.

Los dueños de la agencia en San Juan, felices tras la noticia del ganador del Quini 6.

En el caso puntual del premio de $780.000.000, el cálculo comienza tomando el 90% de esa cifra, lo que da como resultado una base imponible de $702.000.000. El siguiente paso consiste en calcular el 31% de esos $702.000.000. Esa operación arroja un resultado de $217.620.000, que corresponde al monto retenido por el sistema impositivo. Esa suma se descuenta automáticamente antes de que el dinero llegue al ganador del sorteo.

El monto que finalmente recibirá el ganador es de $562.380.000, resultante de restar la retención al monto original. El impacto de este régimen tributario se refleja en el porcentaje final del premio que se destina a impuestos. Si se toma el 31% del 90% del monto total, el resultado es el 27,9% del premio bruto. De esta forma, la porción retenida representa poco más de una cuarta parte del total sorteado en el Quini 6.

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 56 ganadores. Premio: $580.475,89

4 aciertos: 2.489 ganadores. Premio: $3.918,04

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.354 del Quini 6 se realizará el domingo 8 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $3.550.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.