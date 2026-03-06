Escándalo en Gran Hermano: el descargo de la producción sobre la marihuana en la casa La "broma" de Danelik invitando a fumar un cigarrillo de marihuana adentro de la casa puso en crisis el aislamiento y la seguridad de los participantes del juego, y pudo terminar en una expulsión. + Seguir en







La tucumana argumentó que hizo una broma sobre el cigarrillo de marihuana. Redes sociales

Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento crítico tras el comentario de Danelik, quien invitó a fumar marihuana en la casa. Esta situación originó el corte del vivo y un duro descargo de la producción: "No voy a aceptar mentiras de este tipo", anunciaron.

El escándalo empezó en la madrugada del viernes, cuando la influencer tucumana invitó a uno de sus compañeros a fumar un cigarrillo de marihuana, y decidieron cortar el vivo en forma urgente. "Vamos a fumar un porro afuera, ¿querés? En el confesionario me han pasado uno", escucharon los televidentes.

Cuando la tiktoker vio que quedó expuesta, trató de arreglarlo diciendo que "los de la cancha me han tirado uno", en alusión a que el cannabis había llegado desde el exterior de la casa. A pesar de esto, el fragmento se hizo viral y puso en crisis el aislamiento y la seguridad del reality de Telefe.

Porque cortaron la transmisión luego que una participante de Gran Hermano dijera esto: "Vamos a fumarnos un porro afuera, me pasaron uno del confesionario". pic.twitter.com/xyp7MMF2FC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2026 La respuesta de Gran Hermano: "No voy a aceptar mentiras" La respuesta de Gran Hermano no se hizo esperar, y enseguida la producción emitió un comunicado que fue entregado a la casa y leído por Andrea del Boca. "Me llena de preocupación. Fue un comentario inaceptable. De repetirse otro hecho semejante, evaluaré un severa sanción", advirtió el Big.

pic.twitter.com/T39yLIMQCJ — Fefe (@fedeebongiorno) March 6, 2026 En otra parte del texto, detalló que "Danelik afirmó de manera jocosa que en el confesionario le fue entregado un cigarrillo de marihuana. Esta mañana llamé a Danelik para pedir explicación y ella dijo que era una broma", aseguró GH.