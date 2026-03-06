La justificación de Javier Mascherano tras la visita a Donald Trump: "Tenemos madurez para separar las cosas" El entrenador de Inter Miami habló tras la visita protocolar al líder republicano, en medio de la guerra en Medio Oriente, y encendió la polémica. "Nos dijeron que solo íbamos a hablar de fútbol, pero no fue así", expresó. Por + Seguir en







Trump junto al plantel entero de Inter Miami. @WhiteHouse

La visita del plantel de Inter Miami a la Casa Blanca, con el astro argentino Lionel Messi como figura, provocó un revuelo en el país, en medio de la guerra en Medio Oriente y ante un jugador que jamás se posicionó políticamente. Quien recogió el guante fue el entrenador de Las Garzas, Javier Mascherano, que se metió en medio del escándalo y expresó: "Tenemos la madurez suficiente para separar las cosas".

En diálogo con la prensa a través de Zoom, el argentino habló en la previa del partido de este sábado frente a DC United en Baltimore, y una de las preguntas centrales fue sobre la visita del equipo rosa a la Casa Blanca para celebrar el título de la Copa MLS 2025 junto al presidente estadounidense, Donald Trump.

mascherano trump "Nos dijeron que la visita sería simplemente para felicitarnos por nuestro título y que solo hablaríamos de fútbol, pero no fue así. Llegamos temprano, esperamos, vimos muy poco de la Casa Blanca y solo vimos al presidente durante el momento que se mostró en la televisión", relató el excapitán de la Selección argentina.

Además, añadió: "Tenemos la madurez suficiente para separar las cosas. La visita se programó hace más de dos meses, así que simplemente seguimos el protocolo ya acordado. Somos conscientes de que la situación actual es diferente a la que existía cuando se organizó la visita inicialmente".

El Inter Miami inauguró la temporada con una derrota por 3-0 ante Los Ángeles; en la siguiente fecha remontó una dramática victoria por 4-2 ante el Orlando City, el domingo por la noche. En ese partido, Lionel Messi anotó por duplicado, incluyendo un tiro libre en el minuto 90.