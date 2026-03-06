Cambios en el Gobierno: Sebastián Amerio asume en la Procuración del Tesoro

La determinación se enmarca en la reestructuración que lleva adelante el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien tomó el cargo que dejó Mariano Cúneo Libarona.

Luego de la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia en lugar de Mariano Cúneo Libarona , Javier Milei definió nombrar al ex viceministro Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro Nacional .

Pese a estar confirmado, el nombramiento oficial de Amerio será oficializado recién la próxima semana en el Boletín Oficial . El atraso en los cambios fue justificado desde el gobierno por el viaje que Milei tiene previsto para este mediodía a Estados Unidos, donde permanecerá hasta el próximo miércoles luego de participar del encuentro del Escudo de las Américas , la cumbre regional que encabeza Donald Trump en Mar a Lago, y de la Argentina Week en Nueva York.

En el mismo decreto, se publicará también la salida del actual procurador, Santiago Castro Videla , quien por el momento no tiene definido si continuará o no dentro del organigrama del estado nacional.

El jueves por la tarde, por caso, se pudo ver al por entonces todavía procurador ingresando al despacho que Caputo tiene en el despacho del Salón Martín Fierro, en el primer piso de la Casa Rosada. Según reconocieron fuentes al tanto del contenido de aquella cumbre a este medio, fue en ese momento que C astro Videla fue notificado de la decisión que el presidente había tomado apenas horas atrás.

De esta forma, y tras su paso por la secretaría de Justicia, Amerio, ex trabajador de la Corte Suprema de Justicia y encargado de llevar las relaciones con los tribunales, se convertirá en el representante legal del estado nacional en juicios de alto calibre. Uno de los más sensibles es el litigio que el país afronta por la estatización de YPF y que se encuentra en plena ejecución en la justicia estadounidense.

Según pudo saber este medio, la posibilidad de concretar el enroque que depositará a Amerio en la Procuración está en carpeta desde hace tiempo, sin embargo fue el abrupto cambio ministerial lo que llevó al presidente a acelerar los tiempos.

El jueves por la mañana, previo a la jura del nuevo ministro, Caputo visitó la Quinta presidencial de Olivos para reunirse por varias horas con Milei. Fue durante este cónclave que el primer mandatario y su consejero político acordaron avanzar con el ascenso laboral del abogado y amigo de la infancia del gurú libertario.

Modificaciones en la IGJ y la UIF

El recambio de ministro, en tanto, tiene aparejado todo un nuevo esquema de poder dentro del edificio de Justicia. En sus primeras veinticuatro horas dentro del ministerio, Mahiques avanzó contra toda la estructura actual y le pidió la renuncia a la titular del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; al jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y el titular de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero.

Otro de los cambios que tiene en mente el flamante funcionario es modificar las cabezas de la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ernesto Gaspari y la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien apenas días atrás dispuso la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Pese al cambio, en tanto, desde Justicia advierten que la intención de investigar a la entidad futbolística sigue intacta y por eso en los próximos días se nombrarán nuevos representantes.

La intención, dicen desde el círculo del nuevo ministro, es reacomodar la estructura del ministerio según los criterios de su nuevo titular. “Vamos a ver cuál es la situación de cada secretaría y organismo y en base a eso reacomodar el organigrama”, dijeron a C5N.com desde el gobierno, al tiempo que advirtieron que es “natural” que cada funcionario confeccione sus propios equipos.