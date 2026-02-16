Macabro hallazgo: la Policía encontró ocho cabezas humanas en bolsas de arpillera

En el lugar había, además de los restos, panfletos con la frase "Prohibido robar", lo que sugiere un crimen para intimidar vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del sábado junto a una ruta.

La Policía de Ecuador informó el hallazgo en la madrugada del sábado de ocho cabezas humanas dentro de bolsas de arpillera en una ruta del cantón de Naranjal , provincia de Guayas, en el centro de la costa del país, que causó conmoción en la zona ante la escalada de violencia criminal.

Los restos fueron encontrados en el kilómetro 66 de la carretera Troncal de la Costa tras un aviso recibido por la línea de emergencia, lo que activó la movilización de equipos especializados de criminalística para los primeros trabajos.

En el lugar del hallazgo se encontraron, además de los restos humanos, panfletos con la frase "Prohibido robar" , lo que sugiere un móvil intimidatorio vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada .

El fiscal de turno ordenó el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón, donde se realizarán las autopsias .

Las víctimas son ocho hombres aún no identificados . Hasta el momento, no se han reportado detenciones y el operativo policial sigue activo en el sector, mientras prosigue el trabajo para esclarecer el origen y la finalidad de este crimen.

Según la información preliminar recabada por la Policía, se considera que el crimen no se cometió en el sitio del hallazgo, sino que las víctimas serían originarias de la vecina provincia de Manabí.

Crece la violencia narco en Ecuador

Las disputas entre organizaciones delictivas relacionadas con cárteles de narcotráfico transnacional, que buscan controlar las rutas para el traslado y distribución de drogas, han intensificado el conflicto en esta franja costera, según estimaciones oficiales.

El contexto nacional es de extrema tensión. Ecuador atraviesa una ola de violencia e inseguridad que llevó al Gobierno a declarar un estado de excepción en varias regiones.

Esta medida, vigente en el momento del hallazgo, moviliza a las fuerzas de seguridad y restringe ciertos derechos para intentar contener los episodios de violencia.

Pese a estas acciones, los hechos del sábado se suman a una serie de hallazgos similares. A comienzos de 2026, las autoridades encontraron restos humanos en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí, poco después de la entrada en vigor del anterior estado de excepción.