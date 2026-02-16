16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Macabro hallazgo: la Policía encontró ocho cabezas humanas en bolsas de arpillera

En el lugar había, además de los restos, panfletos con la frase "Prohibido robar", lo que sugiere un crimen para intimidar vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada.

Por
El hallazgo ocurrió durante la madrugada del sábado junto a una ruta.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada del sábado junto a una ruta.

IA

La Policía de Ecuador informó el hallazgo en la madrugada del sábado de ocho cabezas humanas dentro de bolsas de arpillera en una ruta del cantón de Naranjal, provincia de Guayas, en el centro de la costa del país, que causó conmoción en la zona ante la escalada de violencia criminal.

Hillary Clinton testificará a fines de febrero ante la Cámara de Representantes.
Te puede interesar:

Hillary Clinton calificó como "aterradoras" las revelaciones sobre la red de Jeffrey Epstein

Los restos fueron encontrados en el kilómetro 66 de la carretera Troncal de la Costa tras un aviso recibido por la línea de emergencia, lo que activó la movilización de equipos especializados de criminalística para los primeros trabajos.

En el lugar del hallazgo se encontraron, además de los restos humanos, panfletos con la frase "Prohibido robar", lo que sugiere un móvil intimidatorio vinculado a disputas entre grupos de delincuencia organizada.

El fiscal de turno ordenó el traslado de las piezas anatómicas al depósito de cadáveres del cantón, donde se realizarán las autopsias.

Embed

Las víctimas son ocho hombres aún no identificados. Hasta el momento, no se han reportado detenciones y el operativo policial sigue activo en el sector, mientras prosigue el trabajo para esclarecer el origen y la finalidad de este crimen.

Según la información preliminar recabada por la Policía, se considera que el crimen no se cometió en el sitio del hallazgo, sino que las víctimas serían originarias de la vecina provincia de Manabí.

Crece la violencia narco en Ecuador

Las disputas entre organizaciones delictivas relacionadas con cárteles de narcotráfico transnacional, que buscan controlar las rutas para el traslado y distribución de drogas, han intensificado el conflicto en esta franja costera, según estimaciones oficiales.

El contexto nacional es de extrema tensión. Ecuador atraviesa una ola de violencia e inseguridad que llevó al Gobierno a declarar un estado de excepción en varias regiones.

Esta medida, vigente en el momento del hallazgo, moviliza a las fuerzas de seguridad y restringe ciertos derechos para intentar contener los episodios de violencia.

Pese a estas acciones, los hechos del sábado se suman a una serie de hallazgos similares. A comienzos de 2026, las autoridades encontraron restos humanos en una playa turística de Puerto López, en la provincia de Manabí, poco después de la entrada en vigor del anterior estado de excepción.

Noticias relacionadas

Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber ¿dónde están los extraterretres?. 

Inesperada confesión: Barack Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

impulsan en espana una ley para prohibir el burka y el niqab en espacios publicos

Impulsan en España una ley para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez canceló programas emblemáticos del chavismo, cuatro creados por Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump exigió el desarme "total e inmediato" de Hamás y anunció más de u$s5.000 millones para reconstruir Gaza

El evento reportó ventas récord de u$s827 millones en 2025.

Cuba tuvo que suspender el tradicional Festival del Habano por la crisis energética

La víctima tenía 23 años.

Conmoción en Francia: asesinaron a golpes a un militante de derecha frente a una universidad

Rating Cero

Taylor Swift impactó con su nuevo look en “Opalite”.

La impresionante transformación de Taylor Swift: un nuevo look que sorprendió a todos

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución 

Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

últimas noticias

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 12 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 19 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 30 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 33 minutos
Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación en los Therians

Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación de los "therians"

Hace 43 minutos