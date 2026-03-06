Se separó una de las modelos argentinas más reconocidas en medio de un escándalo Luego de haber negado su romance ante las cámaras, uno de los protagonistas decidió publicar un comunicado en el que detalló los motivos. + Seguir en







Ian Lucas se separó de Evangelina Anderson. Redes sociales

En medio de rumores de ruptura, Ian Lucas confirmó su separación de Evangelina Anderson a través de su cuenta de Instagram. Sucede que la modelo había negado varias veces el vínculo entre sí, pero el youtuber confirmó que existió y que ya había terminado.

Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal. Soy bueno, pero no boludo”, aclaró.

Pero, además, expresó cómo se siente: “Lastima ver cómo esa persona te desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo, cuando la historia siempre fue otra”.

Ian Lucas Evangelina Captura de pantalla “Para mí, los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”, agregó.

Y concluyó: “Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte, elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”.