Este animé de 2024 llegó a Netflix, tiene nuevos capítulos y está siendo furor entre los usuarios: como se llama

Los nuevos capítulos no solo expanden el universo de la serie, sino que resuelven misterios que habían quedado abiertos, dejando a los fans pidiendo todavía más.

¿Estás buscando una historia que te mantenga al borde del sillón y que, además, sea un deleite visual? El fenómeno del que todos hablan en redes sociales está disponible en Netflix y combina una estética impecable con una trama que rompe con los tropos clásicos del género.

Tras una larga espera, la plataforma finalmente ha incorporado los nuevos episodios de una producción que debutó originalmente en 2024 y que, desde su estreno, no ha parado de cosechar elogios por su calidad visual y su narrativa profunda. Se trata de Wind Breaker. Conocé todo sobre esta nueva temporada.

Sinopsis de Wind Breaker, el animé tendencia en Netflix

-Wind Breaker - Netflix

Wind Breaker es un manga y anime shonen de acción que narra la historia de Haruka Sakura, un adolescente marginado y fuerte que llega a la preparatoria Fûrin, conocida por tener a los estudiantes más rebeldes. A diferencia de otras historias de delincuentes, Sakura se une a "Bofurin" (Wind Breaker), un grupo que utiliza su fuerza para proteger a la ciudad y a sus habitantes de amenazas externas.

En esta segunda temporada Haruka Sakura, ahora capitán de su grado en el Instituto Furin, evoluciona de un delincuente solitario a un protector de la ciudad. Enfrenta nuevos enemigos, fortalece lazos con sus compañeros y se consolida como una leyenda heroica.

Tráiler de Wind Breaker

Embed - WIND BREAKER | TRÁILER OFICIAL 2

Reparto de Wind Breaker

  • Haruka Sakura: Koshi Mizukami
  • Jo Togame: Noritaka Hamao
  • Toma Hiragi: Motoki Nakazawa
  • Kyotaro Sugishita: Junon Ikegame
  • Akihiko Nirei: Taisei Kido
  • Hayato Suo: Keito Tsuna
  • Hajime Umemiya: Shûhei Uesugi
  • Kotoha Tachibana: Rikako Yagi
  • Choji Tomiyama: Kôki Yamashita
