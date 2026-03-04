4 de marzo de 2026 Inicio
Un jugador de Inglaterra fue condenado a 15 meses de prisión por una riña en un bar

Harry Maguire, referente del Manchester United y parte del seleccionado inglés, recibió una pena de cárcel tras una pelea en Grecia durante 2020. Aunque la sentencia es firme, le dieron la posibilidad de pagar una multa económica.

El futbolista Harry Maguire fue condenado a 15 años de prisión.

La justicia griega condenó a Harry Maguire a 15 meses de prisión por una pelea ocurrida en la isla de Mykonos en el 2020. El futbolista de la selección de Inglaterra, que actualmente juega en Manchester United, recibió este miércoles la sentencia por los cargos de agresión, resistencia a la autoridad e intento de soborno.

El tribunal impuso una pena exacta de 15 meses y 20 días tras el proceso de apelación. Sin embargo, el deportista no cumplirá el tiempo tras las rejas de forma efectiva: la resolución emitida por la justicia griega contempla la suspensión de la pena a cambio de una multa de 1.500 euros para el implicado.

El fiscal del caso, Ioannis Paradisis, fue contundente tras la lectura del fallo judicial. "El tribunal no creyó su historia inventada y fue condenado nuevamente. En todo momento se ha mostrado totalmente impenitente y arrogante. Todavía estamos esperando una disculpa", declaró el funcionario al diario The Sun.

El jugador Harry Maguire podría integrar el plantel del seleccionado de Inglaterra para el próximo mundial.

El magistrado también lanzó una dura crítica hacia el comportamiento de los acusados durante el proceso. "Los tres (Maguire, su hermano y un amigo que participaron de la pelea) son una vergüenza para su país y también para el fútbol", sentenció Paradisis sobre la conducta de los ciudadanos británicos.

En el plano estrictamente deportivo, el futuro del zaguero central genera incertidumbre total. Thomas Tuchel, entrenador del seleccionado inglés, sigue de cerca su evolución futbolística en el Manchester United. A pesar del revés judicial, el jugador cuenta con posibilidades reales de integrar la lista para la próxima cita mundialista.

Cómo fue la pelea por la que fue condenado Harry Maguire

El incidente ocurrió mientras el defensor disfrutaba de unas vacaciones junto a su esposa Fern y su hermana Daisy. Según la versión del futbolista, un grupo de hombres de origen albanés se acercó a su hermana para suministrarle una droga desconocida en su bebida.

La defensa del jugador sostuvo que los ojos de la joven se pusieron en blanco antes de perder el conocimiento. "En ese momento pensé que no había ninguna posibilidad de que fueran policías. Así que traté de huir", confesó Maguire sobre el confuso episodio con agentes de civil.

El atleta británico afirmó que los oficiales lo golpearon y se burlaron de su profesión en la comisaría. "Tenía una mano en las esposas y estaba moviendo la mano. De aquí provienen los cargos de resistencia al arresto y la agresión. No se lanzaron golpes", detalló el protagonista.

