Detuvieron a un hombre que trasladaba 47 kilos de cocaína ocultos dentro de un juego de sillones

Gendarmería Nacional detuvo al conductor de una camioneta en la Ruta Nacional 50, durante un operativo que formó parte del Plan Güemes contra el crimen organizado. El cargamento poseía un valor millonario y fue descubierto mediante un escáner.

Dentro de los sillones había 47 kilos de cocaina. 

Efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un cargamento de 47 kilos de cocaína ocultos en sillones sobre la Ruta Nacional 50, en Salta. El hallazgo ocurrió durante un control de rutina del Escuadrón 20 "Orán", donde el conductor quedó detenido. Las autoridades secuestraron el vehículo y la sustancia ilegal tras los peritajes.

El procedimiento se realizó sobre el kilómetro 46 de la ruta, en la Sección "28 de Julio". Los agentes detuvieron una camioneta que transportaba muebles para una inspección minuciosa del equipaje. El personal utilizó un escáner especial para detectar anomalías dentro de las estructuras de madera y de tela.

Ante la presencia de testigos, los uniformados rompieron el tapizado para revisar el interior de los bultos. Allí descubrieron 46 ladrillos con una sustancia blanca que el narcotest confirmó como cocaína de alta pureza. El peso total del estupefaciente alcanzó los 47 kilos y el chofer permanece bajo disposición judicial.

Algunos de los ladrillos de cocaína extraídos de los sillones en Salta.

Este decomiso se realizó bajo los lineamientos de la Operación "Plan Güemes", destinado a blindar la frontera norte del país. La Justicia Federal de Orán ordenó el decomiso inmediato de los muebles modificados para el transporte. El sujeto enfrentará cargos por infracción a la Ley de Drogas tras su aprehensión inmediata.

Allanamientos en CABA por un caso de narcomenudeo: 14 personas fueron detenidas

La Policía de la Ciudad secuestró armas, drogas y dinero en efectivo durante 13 operativos en cinco barrios porteños. De los 14 arrestados, ocho tenían antecedentes delictivos, e incluso uno tenía una tobillera electrónica por una causa de homicidio agravado. El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, destacó la fuerte decisión de combatir delitos.

El funcionario informó que en la Ciudad "hay una decisión política de combatir al narcomenudeo". Para ello, se aplica una estrategia diaria que busca quitarles el financiamiento y el funcionamiento a estas peligrosas bandas. Esto ocurre mediante presencia policial e investigación firme en barrios porteños como Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita.

Allanamientos en CABA.

Las investigaciones en el norte y la Ciudad de Buenos Aires demuestran la complejidad actual de las redes delictivas regionales. Los delincuentes apelan a métodos insólitos, como el uso de mobiliario doméstico, para burlar los controles fronterizos. El refuerzo de la tecnología en los puestos estratégicos resultó indispensable para desbaratar estas maniobras de tráfico.

