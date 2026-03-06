6 de marzo de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 7 de marzo

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 7 marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.
Horóscopo de hoy, viernes 6 de marzo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. No es buen momento para gastar. El progreso profesional sigue adelante. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Recuerde, los reproches a su pareja no conducen a nada. Hoy aumentará sus ingresos gracias a necesidades ajenas. Grandes cambios en el terreno profesional. Alcanzará el bienestar físico deseado.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Buen momento para los asuntos económicos. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Cuidado con los resfriados, tiene pocas defensas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Desconfíe de las facilidades para obtener dinero rápido. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Llame a sus amigos, su estado de ánimo mejorará.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. De dinero, muy bien. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Adelántese a los deseos de la persona amada. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Plenamente satisfecho con su trabajo. La falta de sueño podría acabar con sus fuerzas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Abandone esa preocupación, le renuevan el contrato. Ese dolor de espalda se soluciona con masajes.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

