Franco Colapinto finalizó 16° en la primera práctica libre del GP de Australia

En su estreno como piloto titular de Alpine, el bonaerense salió por primera vez con el A526 en el circuito de Albert Park en Melbourne y no logró ubicarse en los primeros puestos: finalizó con un tiempo de 1:23.325, por arriba de su compañero Gasly.

El piloto argentino Franco Colapinto salió por primera vez al circuito Albert Park en Melbourne, en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia: finalizó en el 16° puesto, con un tiempo de 1:23.325, y superó a su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 17. El entrenamiento fue dominado por Ferrari, con un 1-2 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Arranca la temporada 2026 de la F1. 
La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Colapinto como protagonista

El bonaerense buscó junto a la escudería francesa probar las clases de neumáticos, a través de 25 vueltas alrededor del circuito. Con el nuevo motor Mercedes, tras dejar atrás la era Renault, la FP1 para Alpine no fue lo esperado en cuanto a posición y terminaron lejos de las ubicaciones de vanguardia.

Promediando el primer entrenamiento, Colapinto asustó a todos tras bloquear su neumático delantero derecho y salir de la pista hacia la leca con todo el monoplaza, sin embargo no tocó el paredón y logró volver al asfalto con normalidad. De esta manera, el pilarense buscará mejorar su rendimiento en el segundo entrenamiento, a partir de las 2 de la madrugada.

Fórmula 1: los horarios para Argentina y el cronograma del GP de Australia

Viernes 6 de marzo

  • Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00
  • Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 02.00 a 03.00

Domingo 8 de marzo

  • Carrera: 01

Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026

Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.

Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.

