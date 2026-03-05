Franco Colapinto finalizó 16° en la primera práctica libre del GP de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto salió por primera vez al circuito Albert Park en Melbourne, en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia: finalizó en el 16° puesto, con un tiempo de 1:23.325, y superó a su compañero Pierre Gasly, quien se ubicó 17. El entrenamiento fue dominado por Ferrari, con un 1-2 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
El bonaerense buscó junto a la escudería francesa probar las clases de neumáticos, a través de 25 vueltas alrededor del circuito. Con el nuevo motor Mercedes, tras dejar atrás la era Renault, la FP1 para Alpine no fue lo esperado en cuanto a posición y terminaron lejos de las ubicaciones de vanguardia.
Promediando el primer entrenamiento, Colapinto asustó a todos tras bloquear su neumático delantero derecho y salir de la pista hacia la leca con todo el monoplaza, sin embargo no tocó el paredón y logró volver al asfalto con normalidad. De esta manera, el pilarense buscará mejorar su rendimiento en el segundo entrenamiento, a partir de las 2 de la madrugada.
- Clasificación: 02.00 a 03.00
Domingo 8 de marzo
Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026
Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.
Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.