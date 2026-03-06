Los puntos claves a tener en cuenta para evitar caer en la estafa de el "cuento del tío"

Se trata de una modalidad de robo que comúnmente llevan a cabo presos desde adentro de las cárceles donde instigan a las víctimas de manera telefónica a entregarle una suma de dinero, involucrándolos en un falso delito o advirtiendo que le pasó algo a un familiar.

Crece la preocupación por el incremento de las estafas virtuales bajo la modalidad de " el cuento del tío" . El último caso del actor Gerardo Romano, que denunció haber recibido un llamado donde le hicieron creer que su hija de 21 años estaba herida, detenida y le pedía una considerable suma de dinero, elevó el nivel alerta de una modalidad de robo que comúnmente es encabeza por presos desde adentro de las cárceles.

En este marco, existen varios puntos claves a tener en cuenta para evitar caer en la estafa y pasar un mal momento.

"Para no caer en este tipo de estafas hay que estar atento a los siguiente: cuando te dicen que no cortes, porque es la única llamada que te van a hacer. Cortá. Esto funciona para los secuestros virtuales. Cortá y comunicate con la persona que te están haciendo referencia , o llamá a alguien de tu confianza para contarle lo que está ocurriendo", señaló el periodista de C5N , Diego Gabriele, en el programa La Mañana.

Otro de los tips que recomendó el especialista en temas policiales es que "si te piden que compartas la pantalla de tu celular a través de una llamada de WhatsApp tenés que cortar. Es una estafa. Así terminan accediendo a tus datos bancarios porque te piden que hagas transferencias en el momento".

Hay otro elemento importante a tener en cuenta: ningún policía va a comunicarse con una persona para ayudarlo en una acusación de un presunto delito relacionado a la integridad sexual de un menor. "No va a pasar y te van a pedir plata para ayudarte" , remarcó Gabriele.

El caso de Gerardo Romano

El actor Gerardo Romano denunció haber sido blanco de un intento de estafa telefónica en la que le hicieron creer que su hija de 21 años, residente en Uruguay, se encontraba herida y detenida en Montevideo. Por el susto, casi abandona la obra "Un judío común y corriente" que está presentando en Mar del Plata.

Romano confesó su asombro ante el realismo del engaño. "Estoy impresionado porque soy un profesional de la actuación (...) y estuve más de 25 minutos hablando con un supuesto policía", señaló al portal de noticias 0223.

Gerardo Romano imagen 1 24-6-25.png

Durante la comunicación, los delincuentes le informaron que su hija había sido víctima de un asalto violento y que permanecía incomunicada por un homicidio ocurrido durante el hecho. Bajo presión psicológica, le exigieron el pago de una fianza de u$s55.000 para evitar que la joven pasara 40 días en prisión. Según Romano, el estafador "lo hizo perfecto" al describir una situación de extrema gravedad que incluía pericias policiales y agresiones físicas.

La maniobra incluyó una etapa de dramatización donde una mujer simuló ser su hija al teléfono. "Viene mi supuesta hija al teléfono y hablaba entrecortada. Yo le preguntaba para que me contara qué había pasado, pero ella lloraba", relató el actor, quien admitió haber creído la veracidad del relato en todo momento. La crudeza de la escena le recordó a su trabajo de ficción: "En El Marginal hay una escena exactamente así".