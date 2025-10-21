21 de octubre de 2025 Inicio
Misterio en Chubut: C5N recorre el lugar donde desaparecieron los dos jubilados

La camioneta apareció abandonada en un camino inhóspito. En las últimas horas, se amplió la zona de búsqueda y trabajan más de 60 personas con canes. Las autoridades encontraron más de una fogata, que se desconoce si fue realizada por la pareja.

Por

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales desaparecieron hace 20 días. 

Continúa la desesperada búsqueda de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), dos jubilados que desaparecieron hace 11 días, camino de Comodoro Rivadavia a Camarones, en la provincia de Chubut.

La mayoría eran cabezas de cabras y gallinas.
Macabro hallazgo en La Plata: encontraron cajas llena de cabezas de animales

El último dato que las autoridades tienen de la pareja fue el viernes, cuando la camioneta donde circulaban fue encontrada el viernes abandonada y empantanada en una zona de difícil acceso cerca de donde partieron.

Desde allí, C5N recorrió el camino que realizaron Pedro y Juana antes de desaparecer, la periodista Mariela López Brown contó que al área de búsqueda se puede acceder con vehículo 4x4. La búsqueda es a través de la detección de una fogata en la zona, cerca de la Ruta 1, ya que las señales de celulares no rebotaron en ninguna antena.

"Al los alrededores no encontrás absolutamente nada, no hay nada que indique que sea una zona turística, desde que salimos de Comodoro hicimos unos 42 kilómetros y nos falta entre 20 y 30 al lugar donde encontraron la camioneta", informó López Brown.

"Otra de las hipótesis que están manejando es la posibilidad de haber sufrido un robo, si no que aquella persona que se la sustrajo agarró por este camino de tierra y no la pudo sacar. La desesperación crece infinitamente", contó la periodista.

El área de rastrillaje se amplió a la zona de la Ruta 1, donde trabajan más de 60 efectivos policiales, junto a personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal. En el megaoperativo las autoridades utilizan drones, canes especializados en la búsqueda de personas.

El desgarrador mensaje de la hija de Juana Morales, la jubilada desaparecida en Chubut

"Nuestra foto juntas el año pasado el Día de la Madre. Mami de mi corazón donde estás?? ¡Qué dolor más grande no poder encontrarte 8 días sin saber nada de vos, te extraño tanto... si pudieras ver toda la gente que te está buscando y quiere que aparezcas pronto! Muchos hoy pasando el Día de la Madre lejos de las suyas para buscar a la mía, no me van a alcanzar nunca las palabras de agradecimiento", escribió Aldana Botha en un posteo en la red social Facebook, donde se la ve junto a su madre.

aldana botha
Captura de Facebook.

Captura de Facebook.

