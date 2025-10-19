Desaparición de una pareja de jubilados en Chubut: la hija de la mujer reveló un misterioso hallazgo

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, que iniciaron la relación hace poco, programaron un viaje y desaparecieron. “No llegaron nunca para ese el lugar donde iban. La camioneta, que estaba cerrada, la encontraron en un zanjón”, relató Anahí, una de las hijas de la mujer.

La Policía de la provincia de Chubut continúa con los rastrillajes para dar con el paradero de una pareja de jubilados que habían salido de viaje el fin de semana pasado y desaparecieron. Las familias están preocupadas y desesperadas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el sábado 11 de octubre, a las 09:31, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales salieron de su domicilio y fueron detectados en la rotonda de las rutas 3 y 39. Más tarde se los vio rumbo al aeropuerto. A las 09:50 se los vio en la calle Punta Novales , saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro.

Según relataron las hijas de la mujer de 69 años, su madre iba a ausentarse de su domicilio durante el fin de semana e iba a estar de regreso el lunes , pero al día siguiente, pero una de ellas se acercó y la mujer no había regresado por lo que rápidamente se realizó la denuncia y comenzaron con la búsqueda.

Este viernes por la noche los equipos de rescate encontraron la camioneta de la pareja en una zona remota de Rocas Coloradas. El vehículo estaba cerrado y en buen estado , pero no había rastros de Pedro ni de Juana ni en el interior ni en los alrededores.

“Estamos muy preocupadas, angustiadas y desesperadas sin saber qué más hacer, porque uno no tiene idea que a quién recurrir, a quién pedir algo, a quién tocar qué puerta para que te ayuden”, relató Anahí, hija de Morales en diálogo con Argentina en Vivo por C5N.

La mujer relató que tanto ella como sus hermanas se enteraron hace poco de la relación de su madre con Kreder. “No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia”, señaló.

Búsqueda desesperada y rastrillajes para dar con la pareja de jubilados en Chubut

Anahí indicó que su madre no hablaba mucho de su nueva relación, pero estima que este viaje pudo haber sido repentino ya que Juana Morales “solo alcanzó a avisarle a mi hermana mayor que se iba a ausentar y que volvía el lunes”.

“Nosotros nos damos cuenta el martes, que mi hermana llega a la casa y se encuentra que mi mamá no está y ahí nos avisa a nosotros y mi hermana más chica es la que radica la denuncia. La llamamos, pero el celular está apagado. El celular de este hombre no lo tenemos, pero por comentarios también está apagado”, reconoció.

Respecto al viaje, era una escapada a Camarones, una localidad cercana a Comodoro Rivadavia, pero parece que nunca lograron llegar. “No llegaron nunca para ese el lugar donde iban. La camioneta estaba en un zanjón, en un camino de unas playas que es totalmente intransitable el camino. Solo lo pueden hacer 4x4 muy equipadas y cuatris y motos. El resto de los vehículos encallan”, aseguró Anahí.

Por otro lado, detalló que la camioneta estaba cerrada con el cierre centralizado y la caja de la misma tenía pertenencias de la pareja: “Había un montón de cosas, por ejemplo, una garrafa, un bidón con agua, una carpa, cosas de como de camping, pero estaba todo acomodadita”.

“La policía está haciendo un rastrillaje con perros. Estuvieron trabajando algunas avionetas del aeroclub de Comodoro, personas caminando, gente que se solidarizó de un grupo de pesca y están rastrillando la zona junto con la policía”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reveló que en medio de la búsqueda recientemente se encontró rastros de una fogata. “Yo no quiero pensar mucho. Quiero que aparezca mi mamá. Quiero que aparezca, quiero que estén refugiados. Ayer a la tardecita, un grupo encontró como una fogata con piedras, como haciendo un fogoncito con un fuego reciente. Entonces, hoy volvieron a hacer, salieron a las 6 de la mañana a hacer el rastrillaje de vuelta a esa zona donde encontraron el fuego”.