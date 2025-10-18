Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana y encontraron su camioneta abandonada

La Policía de Chubut realiza un gran operativo para poder encontrar a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja que está desaparecida en Comodoro Rivadavia . La última vez fueron vistos a bordo de su camioneta y, en las últimas horas, hallaron el vehículo abandonado en una zona de difícil acceso.

Según el seguimiento que realizaron los efectivos, el sábado 09:31 salieron de su domicilio y fueron detectados en la rotonda de las rutas 3 y 39. Más tarde se los vio rumbo al aeropuerto. A las 09:50 se los vio en la calle Punta Novales , saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro.

Las hijas de la mujer difundieron los datos de la camioneta para poder encontrarlos y el viernes la investigación arrojó el primer dato: los equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux color beige , pero fue en un área remota y de difícil acceso ubicada en las inmediaciones de Rocas Coloradas.

La Policía provincial, Defensa Civil y la Subsecretaría de Protección Ciudadana coordinan operativos en la Ruta Provincial N°1 y los caminos linderos. El jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, volverá a revisar las cámaras de seguridad para hacer coincidir registros.

La hija de Juana, Aldana Botha, habló con la prensa sobre el novio de su madre: “Nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero yo no sabía el nombre o más datos de él”.

“Las señales de los teléfonos dieron más o menos por ahí. Y además está también el dato de que mi mamá le había dejado un mensaje a mi hermana avisándole de este viaje imprevisto que ellos iban a hacer a Camarones. Yo a mi mamá la vi el jueves, que ella vino a mi casa acá. Todo normal, una charla normal, como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente”, concluyó.