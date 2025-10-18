18 de octubre de 2025 Inicio
Misterio en Chubut: una pareja desapareció hace una semana y encontraron su camioneta abandonada

La Policía realiza un gran operativo para encontrar a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, quienes iniciaron la relación hace poco.

La pareja desapareció el sábado 11 de octubre.

La Policía de Chubut realiza un gran operativo para poder encontrar a Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja que está desaparecida en Comodoro Rivadavia. La última vez fueron vistos a bordo de su camioneta y, en las últimas horas, hallaron el vehículo abandonado en una zona de difícil acceso.

Según el seguimiento que realizaron los efectivos, el sábado 09:31 salieron de su domicilio y fueron detectados en la rotonda de las rutas 3 y 39. Más tarde se los vio rumbo al aeropuerto. A las 09:50 se los vio en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro.

Las hijas de la mujer difundieron los datos de la camioneta para poder encontrarlos y el viernes la investigación arrojó el primer dato: los equipos de rastrillaje confirmaron la localización de la camioneta Toyota Hilux color beige, pero fue en un área remota y de difícil acceso ubicada en las inmediaciones de Rocas Coloradas.

La Policía provincial, Defensa Civil y la Subsecretaría de Protección Ciudadana coordinan operativos en la Ruta Provincial N°1 y los caminos linderos. El jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas, volverá a revisar las cámaras de seguridad para hacer coincidir registros.

Se sumaron equipo de tierra, drones y aeronaves del Aeroclub, además de coordinar labores con Prefectura Naval para explorar la costa entre Caleta Córdova y Rancho Visser.

La hija de Juana, Aldana Botha, habló con la prensa sobre el novio de su madre: “Nosotras no lo conocíamos porque era una relación muy reciente. Yo tenía conocimiento de que mi mamá estaba, pero yo no sabía el nombre o más datos de él”.

Las señales de los teléfonos dieron más o menos por ahí. Y además está también el dato de que mi mamá le había dejado un mensaje a mi hermana avisándole de este viaje imprevisto que ellos iban a hacer a Camarones. Yo a mi mamá la vi el jueves, que ella vino a mi casa acá. Todo normal, una charla normal, como siempre, y ella no me manifestó nada de esto. Así que por eso sabemos que fue algo que salió repentinamente”, concluyó.

