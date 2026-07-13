13 de julio de 2026 Inicio
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Misiones: la madre de la niña de 7 años raptada por un adolescente describió las secuelas que le dejó el abuso

La mujer aseguró que los gritos de su hija fueron fundamentales para rescatarla y lamentó que su hija "no quiere salir de la casa". El agresor de 17 años ya había sido denunciado por "abuso sexual sin acceso carnal" hacia dos años.

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El momento en el que el padre de la niña de 7 años corre al agresor de 17 años.

El momento en el que el padre de la niña de 7 años corre al agresor de 17 años.

"Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos", reveló Micaela G. al diario misionero El Territorio sobre las secuelas con las que quedó su hija de 7 años luego de que un adolescente de 17 años la raptara e intentara abusarla entre matorrales al costado de una calle de tierra. La niña gritó pidiendo ayuda y su padre llegó a salvarla.

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La mujer explicó que la niña salió hacia el kiosco de su abuela, a una cuadra de su casa, sin avisarle y en el camino se cruzó con el agresor. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y gracias al video pudieron identificarlo y detenerlo. El joven cuenta con una denuncia por "abuso sexual sin acceso carnal" que data de 2024, según informaron fuentes policiales a TN.

"En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: ‘Algo le pasó a D.’. Pensé que por ahí le habían salido unos perros que el día anterior andaban por la calle", detalló la madre de la niña y continuó: "Mi esposo salió a ver y escuchamos otro grito. Ahí empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no le agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo".

El agresor amenazó a la niña con un cuchillo y le tapó la boca con la mano durante el forcejeo, aun así la hija de Micaela luchó y gritó con todas sus fuerzas para pedir ayuda. "Uno ve las imágenes y se eriza la piel con solo pensar en lo que podría haber sucedido si D. no gritaba, no luchaba", apuntó la mujer y contó que su hija le pidió "que ore por ella para que el hombre malo no le haga nada".

La madre de D. exigió que la Justicia haga "algo" porque "es muy grave lo que hizo y no puede quedar impune". "La Justicia no lo puede soltar así nomás sólo porque es menor", insistió la mujer.

Qué pasó con el adolescente de 17 años que raptó e intentó abusar de la niña de 7 años

El adolescente fue notificado de la causa en presencia de su madre y posteriormente fue trasladado al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de Oberá, institución que cuenta con personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

De manera preventiva, el Juzgado Correccional y de Menores de Oberá caratuló el caso como “abuso sexual simple altamente ultrajante agravado por el uso de arma”.

El agresor de 17 años detenido en Misiones.

El agresor de 17 años detenido en Misiones.

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