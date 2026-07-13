El mensaje de Pablo Lescano para la hinchada argentina en Atlanta: "Hace falta cantar bien fuerte" El líder de Damas Gratis realizó una publicación en sus redes sociales con una advertencia para todos aquellos argentinos que tengan la oportunidad de asistir a la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra. "Vamos a jugar una semifinal histórica", expresó y el posteo se llenó de comentarios. Agregar C5N en









Pablito Lescano se encuentra en Estados Unidos junto a su familia alentando a la Scaloneta.

Pablito Lescano no se pierde una. Desde el arranque del Mundial 2026 está en Estados Unidos junto a su familia, bancando a la Selección Argentina. En sus redes sube historias y videos que capturan la fiesta desde las tribunas, donde lo deja todo, cuerpo, garganta y corazón, por la Scaloneta.

Esta vez, el líder de Damas Gratis se volvió viral por una publicación reciente donde interpela directamente a los hinchas argentinos que asistirán al Estadio de Atlanta Stadium este miércoles para ver el histórico encuentro entre Argentina vs Inglaterra y la primera vez que Lionel Messi se enfrenta al equipo británico. "A los que tengan la oportunidad de asistir a Argentina vs Inglaterra en Atlanta el miércoles", reza el encabezado de su publicación que continúa con un extenso texto escrito por Alberto Samid, el empresario de la carne.

"Seguramente no van habitualmente a las canchas en nuestro país y eso se vio reflejado hasta acá en todos los partidos. Pero para el miércoles necesitamos que se ubiquen en tiempo y espacio. Vamos a jugar una semifinal histórica contra un rival de enorme rivalidad futbolística", expresa el comunicado y sigue: "Es solo futbol. Pero es mucho mas que eso. Es un partido histórico, es el ultimo peldaño para volver a jugar una final. Los jugadores necesitan de ustedes".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Sebastian Lescano (@pablitolescanook) El texto compartido por Lescano obtuvo más de 25 mil me gusta y se compartió más de dos mil veces en Instagram. "Les suplico que no se peinen para las cámaras ni saquen sus celulares cada vez que el 10 vaya a tirar un córner. Piensen que en ese momento, es mucho mejor alentar, saltar, revolear la remera. No tanta pintura en la cara, no hace falta. Hace falta cantar bien fuerte. El cancionero de la selección no es tan extenso. Aprendanseló", continuó el mensaje contundente para la hinchada de la albiceleste en EEUU.

Y por último, tratando de bajar los ánimos belicosos y convocando a la emoción de sentir la camiseta argentina, la publicación cerró con una recomendación: "Este partido se gana en la cancha pero también en la tribuna. Ah, y no hace falta que silben el himno rival. Eso no se hace. Tampoco es necesario que se peleen ni que puteen a los ingleses. Con cantar mas que ellos, alcanza.".