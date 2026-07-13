Revelaron un detalle clave de la agresión de la supuesta seguridad de Tini Stoessel a un periodista en el Mundial 2026 La madre de la cantante despejó dudas sobre el origen de quienes protagonizaron el confuso episodio. El cronista continúa intentando identificar a los responsables del hecho. Agregar C5N en









El periodista fue agredido mientras buscaba conseguir un testimonio de la cantante y pareja de Rodrigo De Paul. Redes sociales

El episodio que protagonizó el cronista Martín Salwe con personal de seguridad luego del triunfo de Argentina ante Suiza sumó un dato central que despegó por completo a Tini Stoessel de lo sucedido, ya que según dio a conocer su propia madre, la cantante no cuenta con seguridad privada en Miami. Este detalle se convirtió en la pieza clave para entender quiénes fueron realmente los responsables de la agresión al periodista.

La palabra llegó de parte de Mariana Muzlera, madre de la artista, en diálogo con Cora Debarbieri para el programa Infama: "Tini no tiene seguridad privada en Miami. Solo tiene seguridad cuando se mueve y en sus shows". Con esta afirmación, quedó descartada la hipótesis inicial de que los agresores pertenecían al entorno cercano de la cantante.

El hecho ocurrió el sábado en las inmediaciones del estadio de Kansas City, luego de que la Selección argentina venciera 3-1 a Suiza y se clasificara a semifinales del Mundial 2026. Salwe intentaba conseguir una palabra de Tini, pareja de Rodrigo De Paul, cuando dos personas identificadas con credenciales de la FIFA y una placa policial reaccionaron de forma hostil ante su acercamiento.

Consultada sobre quiénes eran los responsables de la agresión, la propia Muzlera reconoció desconocer la identidad de esas personas, según relató Debarbieri: "Le consulté quiénes ponen a estas personas y si Mariana estaba al tanto y me pone 'Cora no lo sé, yo no estaba en ese lugar'. Y no sabe decirme quiénes son esas personas".

Redes sociales Qué dijo Martín Salwe tras la agresión El cronista de América TV relató lo ocurrido en diálogo con Infama y mostró un video del momento, además de exhibir las marcas que le dejó el violento cruce. Sobre la reacción de los agresores, Salwe expresó su sorpresa por la forma en que actuaron apenas la cantante apareció: "Me sorprendió que, ni bien sale Tini, fueron de prepo, de una directo a tapar las cámaras".