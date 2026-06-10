La Justicia ratificó el sobreseimiento a los exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual: "Hubo consentimiento"

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó la medida sobre Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín, luego de que fueran denunciados por una periodista de Tucumán.

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán ratificó el sobreseimiento por abuso sexual agravado de los exfutbolistas de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín , después de que fueran denunciados por una periodista tucumana.

La jueza Patricia del Valle Carugatti confirmó la decisión del juez Augusto José Paz Almonacid , quien había establecido que el hecho "no constituye delito". En este marco, la magistrada denegó las solicitudes para reabrir la investigación o analizar las pruebas en la causa y remarcó que el episodio sucedió, pero agregó que "no constituye delito porque fue un acto sexual consentido que no vulnera el bien jurídico protegido por la ley penal".

En tal sentido, según consignó TN, Del Valle Carugatti consideró una serie de mensajes entre la joven tucumana y sus amigas, en los que la denuncia aseguró que se encontraba "chocha, contenta, satisfecha" y que sintió "la adrenalina que necesitaba".

En tanto, la resolución subrayó que "la prueba biológica de sangre y material genético recolectada en la investigación es compatible con un encuentro sexual consentido , y carece de indicadores de fuerza o violencia".

La denuncia se realizó el 6 de marzo de 2024 , tras el partido entre Vélez y Atlético Tucumán que se disputó en la provincia del norte. La denunciante, una periodista tucumana de 24 años, aseguró que fue abusada sexualmente por los cuatro jugadores , Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio, en la habitación 407 del Hotel Hilton de Tucumán, lugar donde el plantel visitante se alojó durante su estadía en la provincia.

El contacto con ellos llegó mediante el arquero quien la contactó por Instagram y la invitó a que vaya con algunas amigas, pero como ninguna podía, la joven decidió ir sola y llevar una bebida con ellos. Entre algunas cuestiones trascendieron los chats que el arquero, uno de los involucrados, mantuvo con la denunciante. Si bien se desconocen las instancias previas en donde cruzaron los datos, la conversación comienza con él invitándola al hotel.

Tras aceptar la invitación, le dijo "paso por el casino", a lo que el uruguayo le respondió: “Mandate derecho a la 407. Avisame cuando llegues, que te aviso que esté todo despejado”.

Una vez consumado el hecho, la periodista mantuvo la conversación con el futbolista. Al retirarse, ella le reprochó lo ocurrido y él le contestó: “Pasaste un buen momento. No te amargues”. La denunciante cerró: “Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.